ブルボンは9月8日、コロッとしたサクほろ食感が特徴のチョコレート菓子「ショコロ」を、全国のコンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなどで発売した。

ショコロ

同商品は、チョコレートにルマンドクレープを練り込んで焼き上げた一口サイズの菓子。濃厚なチョコレートとクレープのサクサク感、口内でほろほろとほどける独特の食感に仕上げている。焼きチョコのため手につきにくく、作業中や移動中にも気軽に楽しめる。

1箱6個入りで価格はオープン。