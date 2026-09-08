ロッテが1点差で楽天に勝利
先発投手：ロッテは田中晴也が7回0失点の好投（5安打8奪三振）、楽天の前田健太は6回2失点。 得点経過： 3回裏：ロッテが1点を追加 4回表：楽天が1点を追加 5回裏：ロッテが1点を追加。 注目選手：ロッテの井上広大が1本塁打の活躍、楽天の宗山塁が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|122
|69
|52
|1
|.570
|-
|2
|巨人
|125
|67
|56
|2
|.545
|3
|3
|DeNA
|123
|57
|63
|3
|.475
|11
|4
|ヤクルト
|123
|54
|67
|2
|.446
|15
|5
|中日
|127
|54
|71
|2
|.432
|17
|6
|広島
|120
|49
|67
|4
|.422
|17
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|124
|76
|45
|3
|.628
|-
|2
|西武
|126
|71
|52
|3
|.577
|6
|3
|日本ハム
|127
|71
|54
|2
|.568
|7
|4
|オリックス
|126
|59
|65
|2
|.476
|18
|5
|ロッテ
|120
|55
|62
|3
|.470
|19
|6
|楽天
|123
|47
|75
|1
|.385
|29