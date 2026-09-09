ＤｅＮＡが7点差でヤクルトに勝利
先発投手：ＤｅＮＡは石田裕太郎が5回2失点の好投（8安打1奪三振）、ヤクルトの山野太一は5回1/3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ヤクルトが1点を追加 2回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 3回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの牧秀悟が1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡの井上朋也が1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡの宮﨑敏郎が1本塁打、2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|126
|68
|56
|2
|.548
|2
|3
|DeNA
|124
|58
|63
|3
|.479
|10
|4
|ヤクルト
|124
|54
|68
|2
|.443
|15
|5
|中日
|128
|54
|72
|2
|.429
|17
|6
|広島
|121
|50
|67
|4
|.427
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|125
|77
|45
|3
|.631
|-
|2
|西武
|127
|72
|52
|3
|.581
|6
|3
|日本ハム
|128
|71
|55
|2
|.563
|8
|4
|ロッテ
|121
|56
|62
|3
|.475
|19
|5
|オリックス
|127
|59
|66
|2
|.472
|19
|6
|楽天
|124
|47
|76
|1
|.382
|30