ロッテ、楽天に6点差で快勝

先発投手：ロッテは毛利海大が4回4失点（8安打1奪三振）、楽天の荘司康誠は6回4失点。得点経過：1回表、楽天が3点を先制。2回表、楽天がさらに1点を追加。2回裏、ロッテが1点を返した。注目選手：ロッテの寺地隆成が1本塁打、5打点、2得点の活躍。N・ソトも1本塁打、2打点。佐藤都志也も1本塁打、2得点で勝利に貢献した。

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