ロッテ、楽天に6点差で快勝
先発投手：ロッテは毛利海大が4回4失点（8安打1奪三振）、楽天の荘司康誠は6回4失点。得点経過：1回表、楽天が3点を先制。2回表、楽天がさらに1点を追加。2回裏、ロッテが1点を返した。注目選手：ロッテの寺地隆成が1本塁打、5打点、2得点の活躍。N・ソトも1本塁打、2打点。佐藤都志也も1本塁打、2得点で勝利に貢献した。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|126
|68
|56
|2
|.548
|2
|3
|DeNA
|124
|58
|63
|3
|.479
|10
|4
|ヤクルト
|124
|54
|68
|2
|.443
|15
|5
|中日
|128
|54
|72
|2
|.429
|17
|6
|広島
|121
|50
|67
|4
|.427
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|125
|77
|45
|3
|.631
|-
|2
|西武
|127
|72
|52
|3
|.581
|6
|3
|日本ハム
|128
|71
|55
|2
|.563
|8
|4
|ロッテ
|121
|56
|62
|3
|.475
|19
|5
|オリックス
|127
|59
|66
|2
|.472
|19
|6
|楽天
|124
|47
|76
|1
|.382
|30