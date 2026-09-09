西武、オリックスに8-0で完封勝利
先発投手：西武は菅井信也が3回2/3回0失点の好投（4安打4奪三振）、オリックスの九里亜蓮は4回6失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：西武が1点を追加 4回表：西武が5点を追加 6回表：西武が1点を追加 注目選手：西武の滝澤夏央が3打点、3安打の活躍、西武の林安可が2得点の活躍、西武の渡部聖弥が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|126
|68
|56
|2
|.548
|2
|3
|DeNA
|124
|58
|63
|3
|.479
|10
|4
|ヤクルト
|124
|54
|68
|2
|.443
|15
|5
|中日
|128
|54
|72
|2
|.429
|17
|6
|広島
|121
|50
|67
|4
|.427
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|125
|77
|45
|3
|.631
|-
|2
|西武
|127
|72
|52
|3
|.581
|6
|3
|日本ハム
|128
|71
|55
|2
|.563
|8
|4
|ロッテ
|121
|56
|62
|3
|.475
|19
|5
|オリックス
|127
|59
|66
|2
|.472
|19
|6
|楽天
|124
|47
|76
|1
|.382
|30