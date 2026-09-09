ソフトバンク、1点差で日本ハムを下す

先発投手：ソフトバンクは上沢直之が6回3失点の好投（5安打8奪三振）、日本ハムの達孝太は3回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが1点を追加 2回表：日本ハムが2点を追加 3回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打、2打点の活躍、ソフトバンクの近藤健介が1本塁打の活躍、日本ハムの清宮幸太郎が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 123 69 53 1 .566 -
2 巨人 126 68 56 2 .548 2
3 DeNA 124 58 63 3 .479 10
4 ヤクルト 124 54 68 2 .443 15
5 中日 128 54 72 2 .429 17
6 広島 121 50 67 4 .427 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 125 77 45 3 .631 -
2 西武 127 72 52 3 .581 6
3 日本ハム 128 71 55 2 .563 8
4 ロッテ 121 56 62 3 .475 19
5 オリックス 127 59 66 2 .472 19
6 楽天 124 47 76 1 .382 30