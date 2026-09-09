ソフトバンク、1点差で日本ハムを下す
先発投手：ソフトバンクは上沢直之が6回3失点の好投（5安打8奪三振）、日本ハムの達孝太は3回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが1点を追加 2回表：日本ハムが2点を追加 3回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打、2打点の活躍、ソフトバンクの近藤健介が1本塁打の活躍、日本ハムの清宮幸太郎が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|126
|68
|56
|2
|.548
|2
|3
|DeNA
|124
|58
|63
|3
|.479
|10
|4
|ヤクルト
|124
|54
|68
|2
|.443
|15
|5
|中日
|128
|54
|72
|2
|.429
|17
|6
|広島
|121
|50
|67
|4
|.427
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|125
|77
|45
|3
|.631
|-
|2
|西武
|127
|72
|52
|3
|.581
|6
|3
|日本ハム
|128
|71
|55
|2
|.563
|8
|4
|ロッテ
|121
|56
|62
|3
|.475
|19
|5
|オリックス
|127
|59
|66
|2
|.472
|19
|6
|楽天
|124
|47
|76
|1
|.382
|30