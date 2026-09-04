ららぽーと愛知東郷が「6周年祭」--を記念して9月11日～23日まで「6周年祭」を開催する。

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷「6周年祭」

期間中は地域への感謝を込め、「いつきても、だれときても楽しい。もっと好きになれる場所へ。」をテーマに多彩な企画を展開する。

館内約70店舗では、「6周年祭記念特典」を開催。期間限定メニューや特別価格などの特典を用意する。エンターテインメント企画として、9月23日には人気クリエイター「竹下☆ぱらだいす」とキッズグループ「MADAMADA」による無料ライブを実施。同日には、「竹下☆ぱらだいす」と「MADAMADA」のグッズ販売も行う。

9月20日には、家族みんなで楽しめるステージショー「それいけ！アンパンマン ショー」を開催する。

それいけ！アンパンマン ショー

地域連携企画も充実しており、地域住民や園児ら約500名が"花"をテーマに描いたイラストで館内を彩る「フラワー・ペイント・ファーム」を実施。9月5日にはワークショップも開催する。

9月12日には、地域で活動するダンスチームによるステージイベント「TOGO DANCE COLLECTION」、9月13日には近隣の高校吹奏楽部による吹奏楽イベント「BRASS FES IN TOGO」を開催する。

TOGO DANCE COLLECTION

9月19日は、地元企業PILOTインキと連携した子ども対象のワークショップを実施。「ジュースペイント」を使ったオリジナルトートバッグづくりが楽しめる。

PILOTインキ ワークショップ

グルメ面では、初出店の「KINEEL」をはじめ「ガトーフェスタ ハラダ」「ザ・メープルマニア」「横浜バニラ」などの話題店が集う『ときめきのスイーツセレクション』を開催。9月18日には愛知県岡崎市発の人気店「ダカフェ」が新規オープンする。