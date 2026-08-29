三井不動産商業マネジメントが運営する「ららぽーと湘南平塚」は、開業10周年を記念して10月8日～25日まで「10周年祭」を開催する。

期間中は限定商品や特典がそろうセール、ポイントアップキャンペーン、サイン入りグッズが当たる抽選企画を実施する。

10月17日にはアーティストの平井大さんによるミニライブを1階光の広場で開催する。ミニライブの観覧ペアチケットが250組に当たるキャンペーンや、その当選者の中から5組に抽選で、アリーナライブ「HIRAIDAI presents HOMECOMING 2027」神奈川公演ペアチケットが当たるキャンペーンを実施する。

平井大さんによるミニライブを開催

三井ショッピングパークアプリのメンバーズページ登録画面を1F PLAZA前特設会場で提示すると、平井さんミニライブ開催記念の限定ステッカーをプレゼントする。さらに、平井さんのサイン入りグッズをはじめ、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施する。

10月18日まで、対象のクレジットカードでのクレジット払いで通常100円(税別)につき2ポイント付与のところ、5ポイントになるキャンペーンも開催する。

施設内では「回転鮨 豊洲 まぐろ 一番」や「スケッチャーズ」をはじめ、飲食店やアパレルなどの新規店舗も続々とオープンしており、節目を賑やかに盛り上げる。