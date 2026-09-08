第一三共ヘルスケアダイレクトは、スキンケアブランド「ライスフォース」より、化粧水や美容液、クリームなど7つの機能を1品に凝縮した「バイタリンクワン」を10月1日に発売する。

「ライスフォース バイタリンクワン」(5,478円)は、オールインワンの手軽さと本格的なトリートメントケアを両立したスキントリートメント美容ジェルクリーム。1品でシンプルにケアできるほか、普段のスキンケアにプラスして美容液、クリーム、塗る美容マスクとしても使えるという。

日本生まれのお米から生み出された「ライスパワーNo.11α(コメ発酵液)」に加え、アロエベラ葉汁発酵液、豆乳発酵液、セイヨウナシ果汁発酵液の3種の植物発酵エキスを配合。発酵により生み出されたうるおい成分が角質層まで浸透し、うるおいで満たしてみずみずしくすこやかな輝きを与える。

また、体温付近に融点を持つ成分と独自の乳化技術により、肌にのばした瞬間にすーっと解けてなめらかに広がるテクスチャーを実現。塗布後は「形状記憶ジェル」によって均一な密着膜を形成し、べたつかない軽やかさと、美容マスクのようにうるおいを閉じ込めるトリートメント効果を持続させるという。

さらに、化粧水、美容液、乳液、クリーム、マッサージクリーム、ネッククリーム、ナイトパックの7つの機能を1品に凝縮。フラーレンやクラゲコラーゲンも配合し、乾燥によるくすみやキメの乱れ、ハリ不足に多角的にアプローチする。

使い方は、洗顔後すぐに適量(直径1.5〜2cm)を手にとり、両手で顔全体になじませるのが基本。普段のスキンケアにプラスする場合は、化粧水や美容液の後に「仕上げのトリートメントクリーム」として重ねづけできる。

塗る美容マスクとして使う場合は、やや多めの量を顔全体にのばし、2〜3分置いてからなじませることで、吸い付くようなもちっとしたハリ・ツヤ肌へ導くという。乾燥や年齢サインが気になる目もと・口もとには、指の腹を使って下から上へやさしく引き上げるようになじませる「アイロン塗り」もおすすめとしている。

公式サイトのほかAmazon、楽天市場などの通販モールサイトで販売する。