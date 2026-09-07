ハンズは2026年8月末より、各店で秋の台風シーズンや局地的大雨に対応する特設コーナーを展開。強風に耐える傘や、さまざまなサイズ・シーンに対応するレインウェア、濡れた傘を持ち運ぶためのケースなど、秋の豪雨対策に役立つアイテムを紹介している。

強風にも対応する、さまざまなタイプの傘

「メモリラ 折りたたみ傘 カーボン軽量ミニ60cm」(5,500円)は、折りたたみ傘のたたみにくさと、従来の形状記憶傘の重さを解消した軽量タイプの傘。特別な製法で生地に直接折り目を付けることで、軽さと形状記憶を両立している。ケースは開口部が大きく開くマジックテープ付きで、出し入れしやすい仕様。両開きタイプのカラビナも付いており、バッグなどに安定して取り付けられる。

メモリラ 折りたたみ傘 カーボン軽量ミニ60cm 5,500円

「電響社 逆とじ傘 晴雨兼用 60cm」(3,058円)は、濡れた面が内側になるように閉じる「逆とじ傘」。傘を閉じる際に手や周囲が濡れにくく、電車や車に乗るときにも使いやすい。撥水加工が施されており、雨水を払い落としやすく、生地にも染みにくい仕様となっている。

電響社 逆とじ傘 晴雨兼用 60cm 3,058円

「ウォーターフロント 富山サンダー 20本骨」(6,490円)は、1本の受骨で2本の親骨を支える特許構造「花びらき式構造」を採用。20本骨によって壊れにくい構造を実現している。生地には検査基準最上位の5級撥水を使用。ボタンひとつで開くワンタッチ式で、傘をまとめるストラップにはボタンタイプを採用している。

ウォーターフロント 富山サンダー 20本骨 6,490円

「エスタ×ハンズ マジカルテックプロテクション 軽量大判折傘 65cm」(6,480円)は、「エスタ マジカルテックプロテクション」とハンズがコラボレーションした晴雨兼用傘。親骨約65cmの大きめサイズは、ハンズ限定のオリジナルサイズとなっている。大きく広がるため、日傘から差し込む日差しを軽減でき、親子でも一緒に入れるサイズとなっている。

エスタ×ハンズ マジカルテックプロテクション 軽量大判折傘 65cm 6,480円

「Wpc.×ハンズ IZA 耐風 折りたたみ傘 60cm」(4,980円)は、風速15m/sの耐風試験をクリアした耐風傘。丈夫で軽量なグラスファイバー骨を使用し、強風に耐えられる構造としている。親骨60cm、直径約109cmの大きめサイズで、日差しを遮る日傘としても、突然の雨や風への備えとしても使える。

Wpc.×ハンズ IZA 耐風 折りたたみ傘 60cm 4,980円

「hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 風に強い折りたたみ傘 55cm」(7,480円)は、紫外線遮蔽率100%、遮光率100%、遮熱区分S55+、耐水度25,000mm以上という機能を備えた晴雨兼用傘。風で傘生地がひっくり返っても壊れにくい特殊な骨を使用しているほか、傘生地が回ることで風を受け流す特殊な骨構造を採用している。

hands＋ 東レ サマーシールド 晴雨兼用 風に強い折りたたみ傘 55cm 7,480円

大雨の日も動きやすいレインウェア

「マック アークライト レインスーツ」(7,980円)は、全方向に伸縮するストレッチ素材を使用したレインスーツ。光を返す反射材と、照明のない暗闇でも光源となるPLC(蓄光)プリントを組み合わせたハイブリッド光源加工を施している。PLCは太陽光や白色蛍光灯、白色系LEDライトなどの光エネルギーを吸収し、暗所で自ら発光するため電源を必要としない。

マック アークライト レインスーツ 7,980円

子ども向けには「マック クロスオーバージュニアレインコート 120～130cm・140～150cm」(3,278円)を用意。耐水圧15,000mm、透湿度10,000g/平方メートルの防水透湿性を備え、袖丈を調整できるタブも付いている。

マック クロスオーバージュニアレインコート 120～130cm・140～150cm 3,278円

「アウトドアプロダクツ レインコート キッズランドコート 140cm・150cm」(2,728円)は、背中に反射材、左胸にブランドロゴステッカープリントを施したレインコート。ランドセルやリュックを背負ったまま着用できる背マチ付きで、収納袋も付属している。

アウトドアプロダクツ レインコート キッズランドコート 140cm・150cm 2,728円

濡れた傘の持ち運びに便利なアイテムも

「ダブリュピーシー ビジネスアンブレラケース」(2,200円)は、濡れた傘をバッグに収納できる傘ケース。内側には吸水素材を採用し、収納口はL字ファスナーで大きく開くため、傘を出し入れしやすい。折りたたみ傘だけでなく、ペットボトルホルダーとしても使用できる。

ダブリュピーシー ビジネスアンブレラケース 2,200円

「モッテル コンパクトアンブレラケース」(1,320円)は、濡れた折りたたみ傘をスマートに持ち運べるコンパクトな傘ケース。内側には吸水性に優れたマイクロファイバー生地を使用し、水滴を吸収してバッグの中が濡れるのを防ぐ。内側の生地は裏返して外に出せるため乾かしやすく、手入れもしやすい。ホック付きでバッグの持ち手などに取り付けられるほか、丸めるとコンパクトになるため、旅行やレジャー、ちょっとした外出にも使いやすい。

モッテル コンパクトアンブレラケース 1,320円

「ダブリュピーシー イーザ レインブレーカーサファリハット」(2,970円)は、IZAから登場したサファリハット。日傘と同じ生地を使用しているため、遮光と撥水の機能を備えている。裏面はメッシュ仕様で通気性にも配慮し、持ち運びやすいパッカブル仕様となっている。秋は台風や局地的大雨など、突然の荒天に見舞われることもある。強風に対応した傘やレインウェア、濡れた傘を収納できるケースなどを用意しておけば、急な雨にも備えやすそうだ。