広島 vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs 阪神
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-広島2勝（9/19 広島5-1阪神 (広島)、9/18 広島1-2阪神 (阪神)、9/17 広島2-7阪神 (阪神)、9/9 広島3-1阪神 (広島)、8/16 阪神8-1広島 (阪神)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|138
|77
|59
|2
|.566
|-
|2
|巨人
|142
|76
|63
|3
|.547
|2
|3
|DeNA
|141
|69
|69
|3
|.500
|9
|4
|広島
|139
|59
|76
|4
|.437
|17
|5
|ヤクルト
|140
|60
|78
|2
|.435
|18
|6
|中日
|142
|59
|81
|2
|.421
|20
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|91
|47
|3
|.659
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|14
|4
|オリックス
|142
|65
|75
|2
|.464
|27
|5
|ロッテ
|139
|61
|75
|3
|.449
|29
|6
|楽天
|140
|56
|83
|1
|.403
|35