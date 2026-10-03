ヤクルト vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 中日
  • 開催球場：明治神宮野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日2勝-ヤクルト3勝（9/26 中日3-5ヤクルト (ヤクルト)、9/25 中日4-5ヤクルト (ヤクルト)、9/12 ヤクルト6-5中日 (ヤクルト)、9/5 中日8-4ヤクルト (中日)、8/23 ヤクルト2-3中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 138 77 59 2 .566 -
2 巨人 142 76 63 3 .547 2
3 DeNA 141 69 69 3 .500 9
4 広島 139 59 76 4 .437 17
5 ヤクルト 140 60 78 2 .435 18
6 中日 142 59 81 2 .421 20

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 91 47 3 .659 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 14
4 オリックス 142 65 75 2 .464 27
5 ロッテ 139 61 75 3 .449 29
6 楽天 140 56 83 1 .403 35