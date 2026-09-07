鹿児島大学、ブラウィジャヤ大学(インドネシア共和国)、ミシガン州立大学(アメリカ合衆国)、佐賀大学の共同研究チームは、鹿児島大学農学部附属高隈演習林にてキクイムシ類の新種1種と日本新産種2種を発見した。

タカクマオオキクイムシ(側面)

今回の研究の成果は、国際動物分類学雑誌「ZooKeys」にて2026年7月14日に公開された。

新種は発見地にちなみ、学名をHyorrhynchus takakumaensis Setiawan, Hata & Smith、標準和名をタカクマオオキクイムシと命名した。Hyorrhynchus属は国内に2種(ルイスオオキクイムシ、ツノオオキクイムシ)、世界で10種が知られているが、形態的特徴において既知の全種と明確に区別できる。

あわせて日本新産種としてAnisandrus auratipilusとDebus shoreaeの2種が報告された。

キクイムシ類には木材の害虫として重要なものも含まれるが、一方で枯木の分解を促進することで森林の健全性を保つ役割も果たしている。今回の3種はこれまで国内での報告がなかったことから重要な害虫とは考えにくく、健全な森林生態系を構成する多様なキクイムシ群集の一員であると考えられるという。