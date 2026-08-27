ファミリーマートは8月26日に開催した「ファミフェス2026」の中で45周年記念アイテムについても発表した。同社45周年の感謝をかたちとした、初となる各都道府県の店舗限定のご当地アイテム「47都道府県別ラインソックス」「47都道府県別ステッカー」だ。会場で展示されていた商品をひと足早く紹介しよう。

「これまでファミリーマートを支えてくださった全国の皆さまへ、あらためて感謝の気持ちをお伝えするとともに、『ありがとう』を47都道府県すべてに届けたい、皆さまと一緒にお祝いしたい、そんな想いから生まれました」(同社)。

47都道府県別ラインソックスには各地域を代表する「花」を、47都道府県別ステッカーには同社創立当初のシンボルである「太陽と星」をテーマに、各地の名物やお祭りにちなんだコスプレ姿をあしらったデザインを採用。地元ならではのデザインを見つけて楽しむのはもちろん、旅先でその土地ならではの一枚を手に取ったり、お土産にしたりとさまざまな楽しみ方ができそうだ。

発売日は9月4日。価格はステッカー各300円、ラインソックス各600円。

47都道府県別デザインのラインソックス＆ステッカーを一挙紹介

ラインソックスには47都道府県のほか、北京、上海、台北の世界バージョンも登場。海外旅行で訪れた際はぜひ手に入れたい。