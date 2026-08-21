東京・麻布台に今年7月オープンしたファミリーマート初の旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」。クリエイティブ・ディレクターのNIGO氏との共創によって誕生した新しい"コンビニ体験"は、開店初日にファミリーマート史上最高の売上を記録するほどの反響を呼んだという。そんな旗艦店で先行発売され話題になったアイテムの一部が、全国約1万6,400店のファミリーマートでも数量限定で発売されている。今回はその中から、思わず手に取りたくなる5つのグッズをピックアップして紹介しよう。

ファミリーマート旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」の注目グッズをご紹介

ファミリーマート初の旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」(東京都港区)

FAMIMA CAFÉのカップがそのまま入る「タンブラー ファミマカフェ」

まず紹介したいのが、FAMIMA CAFÉユーザーにはたまらない「タンブラー ファミマカフェ」(1,500円)。最大の特徴は、FAMIMA CAFÉのコーヒーカップをそのまま入れて使えること。保冷・保温効果も備えているので、レジで淹れたてのコーヒーを買って、そのまま持ち歩けるのはうれしいポイントだ。マイボトル感覚でFAMIMA CAFÉを楽しみたい人にちょうどいいアイテムといえる。

使わないときはコンパクトに収納「エコバッグ マネーロール型 ライトグレー」

買い物のお供に欲しくなるのが、「エコバッグ マネーロール型 ライトグレー」(500円)。くるくると丸めてゴムで留めるだけでコンパクトに収まる。それでいて広げるとマチ幅80mmとゆったりサイズで、ファミマでのちょっとした買い足しはもちろん、普段使いのサブバッグとしても活躍しそうだ。ライトグレーの落ち着いた色合いも、洋服やバッグの色を選ばず持ちやすい。ゴムもファミマカラーという小技が効いていてかわいい。

「エコバッグ マネーロール型 ライトグレー」(500円)

部屋に飾りたくなる存在感「ぬいぐるみキーホルダー 太陽と星」

FAMIMA公式キャラクターをモチーフにした「ぬいぐるみキーホルダー 太陽と星」(1,200円)は、キーホルダーというよりミニぬいぐるみといえるほどの存在感。バッグにつけるのはもちろん、お部屋のインテリアとして飾っても様になる可愛さで、コレクションしたくなる人も多そうだ。

デスクを彩る一本「マスコットボールペン F GREEN」

FAMIMA公式キャラクターのデザインが目を引く「マスコットボールペン F GREEN」(880円)は、クリップノック式で実用性もばっちり。オフィスや自宅のデスクに置くだけで、ちょっと気分が上がるアイテムだ。ノベルティ感覚で持っていても浮かない、シンプルながら愛嬌のあるデザインが魅力。

「マスコットボールペン F GREEN」(880円)

ファミマの定番おかずがキーホルダーに「立体ラバーキーホルダー ファミチキ」

ファミマ利用者ならニヤリとしてしまうのが、「ファミチキ」をモチーフにした「立体ラバーキーホルダー ファミチキ」(800円)。軽量ながらミニフィギュアのような立体感があり、遠目に見ても「ファミチキだ」とわかるクオリティ。バッグやポーチにつけて、ちょっとした話題づくりにもよさそうな一品だ。

いずれも数量限定発売。近くのファミリーマートで見つけたら早めにチェックしておきたい。