「露出多めの服を着といて見たら怒るのはなぜ?」ダイアン津田、JK・ラッパー・ギャルモデルらから“女心”を学ぶ

「露出多めの服を着といて見たら怒るのはなぜ?」――。日本テレビのバラエティ番組『ダイアン津田のボクらは女心がわからない』(4日24:35～、11日24:30～)で、MCのダイアン・津田篤宏と、相席スタート・山添寛、ロングコートダディ・兎が、日頃から理解できないと感じている女性の言動を11人の女性にぶつける。

同番組は、“女心がわからないオトコたち”が女性たちに直接疑問をぶつけ、その本音を聞きながら女心を学んでいく、新たな男女の価値観トークバラエティ。男性陣の疑問に答えるのは、インフルエンサー、医師、アナウンサー、JK、ラッパー、ギャルモデル、プロレスラー、キャバクラ嬢など、それぞれ異なる職業やバックグラウンドを持つ女性たちだ。

ダイアンの津田篤宏

「ケンカしたら男が謝るまで寝かせないのはなんで?」

男性陣からは、「ケンカしたら男が謝るまで寝かせないのはなんで?」「露出多めの服を着といて見たら怒るのはなぜ?」など、これまで抱えてきた素朴な疑問が次々と飛び出す。

これに対し、女性陣はそれぞれの経験や立場から理由を解説。一人が意見を述べると、ほかの女性たちも「わかる!」と共感し、さらに別の角度から理由を補足するなど、まるで“団体戦”のように女心を語っていく。

男性陣が「それはおかしくない?」と食い下がっても、女性側から次々と異なる論理が飛び出し、思わず言葉を失う場面も。これまで男性陣が単なる“謎行動”だと捉えていた言動について、女性側のさまざまな考え方が明らかになっていく。

津田篤宏、山添寛、兎VS女性11人で本音の応酬

津田とともに“女心がわからないオトコたち”として参加するのは、山添と兎。対する女性陣は、えみ姉、田中るる、上谷沙弥、きほ、小林ゆあ、河野ゆかり、#KTCHAN、沖田愛加、佐々木チワワ、りま先生、甘木ジュリの11人が顔をそろえる。

普段はなかなか一堂に会することのないメンバーが、それぞれの経験や価値観をもとに本音で応酬。男性3人は、女性たちのリアルな声を通して、これまで理解できなかった“女心”を少しでも理解することができるのか。

男性側の疑問に女性側が一つの“正解”を示すのではなく、異なるバックグラウンドを持つ女性たちからさまざまな考え方が飛び出すことで、男女がお互いの価値観を知り、理解を深めていく。

放送後からTVerで1カ月間無料配信されるほか、Huluではノーカット完全版を1年間配信する。

【編集部MEMO】

津田篤宏は、1976年5月27日生まれ、滋賀県出身。ユースケとお笑いコンビ・ダイアンを結成し、ツッコミを担当。「ゴイゴイスー」のフレーズでも知られ、バラエティ番組を中心に活動している。

(C)日テレ