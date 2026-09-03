GMOリサーチ&AIは2026年9月2日、「GMO顧客満足度ランキング」における「生成系AI」カテゴリの結果を公開した。本調査は2026年6月9日～6月14日、18～69歳の生成系AIサービス利用者3,826人を対象に、オンライン調査を実施したもの。

生成AIの総合1位はClaude、2位Gemini、3位ChatGPT

「生成系AI」カテゴリの総合ランキングでは、Claudeが70.59点で1位となった。2位はGeminiで58.69点、3位はChatGPTで50.72点。ClaudeはGeminiに11.9ポイント、ChatGPTに19.87ポイントの差をつけて首位となった。

Claudeは「機能の充実度」(71.29点)、「生成の精度・クオリティ」(71.52点)、「安全性(セキュリティ・プライバシーなど)」(70.33点)、「サポート体制の充実度」(70.53点)の4項目でも1位を獲得した。生成物の質や安全性、サポート体制など、幅広い項目で利用者から高い評価を得たことが総合1位につながったとみられる。

Claudeについては、利用者から以下のような声が寄せられた。

「知りたいことをわかりやすく簡潔に教えてくれるところ。」(20代・女性)



「情報収集する時、ソースをしっかり書いている。根拠のない推理、推論をしない」(50代・男性)



「前回の内容を記憶しており、こちらが望む事を質問する前に先に提案してくれるので効率が良い」(50代・女性)



一方、Geminiは58.69点で2位となり、「サイト・アプリの使いやすさ」(71.27点)で1位を獲得した。操作性や画面設計への高い満足感が支持された。

3位のChatGPTは、本調査における利用者数が1,752人となり、調査対象サービスの中で最多となった。

なお、「GMO顧客満足度ランキング」は、調査設計に基づいて回答データを統計的に処理し、あらかじめ定めた算出方法により総合力を相対評価している。算出過程では、必要に応じて各利用者の重視項目などを重み付けしているという。

Claudeが4項目で首位、Geminiは「使いやすさ」で1位

項目別ランキングでは、Claudeが「機能の充実度」「生成の精度・クオリティ」「安全性(セキュリティ・プライバシーなど)」「サポート体制の充実度」の4項目で1位を獲得した。一方、Geminiは「サイト・アプリの使いやすさ」で1位となった。

項目別ランキング

生成AIを選ぶ際は「生成の精度・クオリティ」を最も重視

生成系AIを選ぶ際に重視するポイントを10段階(1点＝重視しない～10点＝重視する)で評価してもらったところ、最も重視されていたのは「生成の精度・クオリティ」で7.71点だった。次いで「サイト・アプリの使いやすさ」が7.61点、「安全性(セキュリティ・プライバシーなど)」が7.40点、「機能の充実度」が7.38点となった。「サポート体制の充実度」は6.64点で、5項目の中では相対的に低い結果となった。

総合1位のClaudeは、利用者が最も重視する「生成の精度・クオリティ」で71.52点を獲得し、項目別でも1位となった。最も重視される評価軸で高い評価を得たことが、総合1位につながったとみられる。

生成系AIを選ぶ際に重視するポイント

出所:GMO顧客満足度ランキング 2026(GMOリサーチ&AI株式会社調べ)