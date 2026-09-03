きょう3日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)の「ゴチになります!27」に、タイムマシーン3号の山本浩司と関太がVIPチャレンジャーとして初参戦する。

今回のゴチバトルの舞台は、東京・表参道にある一軒家レストラン「Restaurant Reims YANAGIDATE」。新感覚のフレンチが続々と登場し、設定金額は1人2万5,000円。9人で自腹額22万円前後という高額バトルが繰り広げられる。

関太、収録2日後が結婚記念日「セーフだったら全部そっちに突っ込める」

収録の2日後に結婚記念日を控えていた関は、ゴチで自腹を回避できれば「全部そっちに突っ込める」と意気込む一方、負けた場合は「後ろの花をいくつか持って帰る」と話し、笑いを誘う。

一方、独身の山本には、せいやから思わぬ暴露が。とあるデートスポットを1人で楽しんでいたというエピソードを明かされ、しどろもどろになってしまう。

今回のテーマは、恒例の「プレッシャーゴチ」。一発勝負のゲームに挑み、クリアすれば一品目の料理の金額を知ることができる。

倉科カナは「つまようじの束一気抜き」、岡村隆史は「タピオカ一発フォーク刺し」に挑戦。佐野勇斗は、レールの上を走るお椀に乗ったピンポン球を箸でキャッチする新感覚のゲームを前に「結構余裕」と軽快に挑む。

タイムマシーン3号は、ゲームの展開に「ゲームが悪い!」とクレームをつける場面も。増田貴久は、至近距離に置かれたカップを倒すPKゲームに挑戦する。6年間のサッカー経験があることから「これ余裕じゃない?」と自信を見せるが、果たして結果は。

「一番プレッシャーを感じた仕事」は18年前の『おもしろ荘』

「仕事で一番プレッシャーを感じたこと」を聞かれたタイムマシーン3号は、18年前に出演した『おもしろ荘』を挙げ、ナインティナインを驚かせる。

当時は、本番で披露するネタそのものに大きなプレッシャーを感じていたというが、オンエアを見た際には、さらに衝撃を受けた出来事があったという。

今回は、タイムマシーン3号が『おもしろ荘』に初登場した18年前の映像を公開。若き日の2人の姿に佐野も「若い!」と驚くが、山本自身は「やっていること変わんない」と苦笑する。

関の“田舎育ち”に一同衝撃 山本の独身生活も公開

今やテレビで見ない日はないほど活躍するタイムマシーン3号だが、関は群馬県中之条町出身。祖父が狩猟で捕ったクマやイノシシを食べて育ったというほどの田舎育ちで、実家周辺の写真が公開されると一同は衝撃を受ける。

さらに、関の4歳の子どもが段ボールで作った家の写真には「かわいい」とスタジオがほのぼの。せいやも、自身の子どもが工作をできるようになり、M!LKにハマっていると明かし、ライブ映像と同じ衣装を作る姿を紹介するなど、子煩悩ぶりをのぞかせる。

対照的に山本が披露するのは独身生活の写真。「おしゃれ」「きれい」と声が上がる一方、自宅には異常なほど多くの観葉植物が。その意外な理由が明らかになるほか、家族旅行の写真にも思わぬツッコミが飛び出す。

最下位・増田貴久、白石麻衣＆倉科カナも油断できず

自腹レースも後半戦に入り、現在最下位は増田。5位の白石麻衣、6位の倉科もまだまだ油断できない状況だ。

一方、ここまで負けなしの佐野は「今日ピタリです」と自信満々。対する倉科と白石は「ヤバイ」と焦りを見せる。

そして、負けた場合の支払いを巡って、初参戦のタイムマシーン3号がまさかの仲間割れをする。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（9月3日放送前時点）

第1位：岡村隆史 9万1,850円

第2位：佐野勇斗 14万7,126円

第3位：矢部浩之 28万 800円

第4位：せいや 37万6,100円

第5位：白石麻衣 41万4,300円

第6位：倉科カナ 53万8,000円

第7位：増田貴久 69万9,436円



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