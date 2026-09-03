ジムでは、いつも同じ時間帯にトレーニングしている人や、よく同じマシンを使っている人など、知らないうちに"おなじみの顔"ができることも。名前も知らないし、話したこともない。皆さんにもそんな"コミュニティ内限定"の人間関係があるはず。

今回は、人気漫画「#ジムに通えば」から、ジムでよく見かける人と街中で遭遇したときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

ジムに通えばクイズ「スーパーで目が合った2人、どうした?」

スーパーを訪れた主人公は、見覚えのある男性を発見。よく見ると、ジムでよく見かける人でした。

しかし、会話をするような間柄ではない2人。そんな相手とスーパーでばったり遭遇し、ついに目まで合ってしまいます。

さて、このあと2人はどんな反応をしたのでしょうか?

① お互い気まずそうにお辞儀をした

② お互い見なかったことにした

③ 「筋肉ポーズ」でひそかに通じ合った

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✅スーパーで“ジムの顔見知り”と遭遇したら……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ジムの外で会うと気まずい!? “顔見知り”の微妙な距離感

ジムでは、いつも同じ時間帯にトレーニングしている人や、よく同じマシンを使っている人など、知らないうちにおなじみの顔ができることも。

ジムの中だけでなんとなく築かれる独特の距離感だからこそ、街中でばったり会うと、ちょっぴり気まずくなってしまうのもジムあるあるなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① お互い気まずそうにお辞儀をした でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!