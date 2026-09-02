投資やギャンブルで、思わず青ざめた経験はありませんか?

投資やギャンブルは、うまくいけば利益を得られる一方で、思いがけない金額を失うこともあります。

そこで今回は、投資やギャンブルの経験者を対象に、「これまでに一番負けた金額」をアンケートで調査。数万円から数百万円、なかにはそれ以上の損失を経験した人も……。

あなたは、投資・ギャンブルで大金を失った経験はありますか?

マイナビニュース会員の既婚男女302名に「あなたは、投資・ギャンブルで大金を失った経験はありますか?」とアンケートを実施したところ、以下のような結果になりました。

「はい」：157名(52.0%)

「いいえ」：145名(48.0%)

回答者の半数以上が、投資やギャンブルで大金を失った経験があると回答しました。投資・ギャンブルに挑戦したものの、思わぬ損失を被った人が少なくないことが分かりました。

今までで一番負けた金額と具体的なエピソードを教えてください

投資・ギャンブルで一番負けた金額について、具体的なエピソードを聞きました。競馬や競艇、パチンコ・パチスロといったギャンブルだけでなく、株やFXなどの投資で大きな損失を経験した人も。

なかには、1日で数百万円を失ったという回答や、レバレッジを利用した取引で損失が大きく膨らんだというケースもありました。

競馬・競艇での大損失

競馬や競艇は、レースごとに結果が出るため、負けるとつい次の勝負に期待してしまいますよね。「次こそは当てたい」と勝負を重ねた先に待っていたのは、思いもよらない大きな損失だった…なんてことも。

なかには、「10万円を超える損失が出た」「1日で50万円を失った」というエピソードもありました。

「競馬で1日50万円消えました」(30代・男性)

「10万。競馬で負けた」(40代・女性)

「競馬の宝塚記念で夏のボーナスを全て」(40代・男性)

「競馬で1レースで10万負けた」(50代・男性)

「前日競艇で負けてしまった3万円を取り返そう、と次の日、次のレースこそは取り返そう、次のレースこそは取り返そう、と繰り返して、結局2日間で20万円負けてしまったことがありました………」(50代・男性)

「競艇で1日15万円負けた」(50代・男性)

パチンコ・パチスロでの大損失

短時間から気軽に楽しめるパチンコ・パチスロ。でも、夢中になっているうちに、使う金額がどんどん膨らんでしまう危険性も潜んでいます。短時間でまとまった金額を失った人や、1日で給料1か月分に相当する損失を経験した人もいる模様…。

「パチスロでわずか30分で7万円が溶けた」(40代・男性)

「パチンコで開店から2時間で5万円ほど負けた」(50代・男性)

「パチンコで給料1か月分消えた」(50代・男性)

「彼女(今の妻)の仕事が終わるのを待っている間にスロットで8万負けました。その日は奢ってもらいました」(50代・男性)

「パチスロで開店から閉店まで打って15万円負けました」(50代・男性)

株での大損失

株での大損失

「将来の資産形成に」と始めた株式投資でも、株価が予想に反して動けば、大きな損失につながることがあります。今回寄せられた回答には、数十万円から数百万円単位の損失を経験したケースがあり、ギャンブルとは比べものにならないほど大きな金額が登場しました。

なかには、企業の倒産や上場廃止、株価の急落などをきっかけに、まとまった資産を失ったという声も。

「株で上場廃止になって200万円以上のマイナスになった、泣く泣く損切りした」(40代・男性)

「投資した会社が倒産して株80万が無駄になった」(50代・男性)

「株価暴落で360万円マイナスに」(50代・男性)

「株価の暴落で150万円マイナスとなり、これ以上の損失を避けるため損切りしてしまった」(50代・男性)

「株で1日で500万円消えました。信用取引で3倍の額で投資すれば、3倍利益が出ると安直に考えてしまい、追証を食らいました。」(50代・男性)

FXでの大損失

FXでの大損失

FXは、為替レートの変動によって利益や損失が生じる金融商品。少ない資金を証拠金としてより大きな金額を取引できるレバレッジという仕組みがある一方、相場が予想と反対に動けば損失も大きくなります。

数十万円から数百万円、さらにはそれを上回る高額な損失につながる可能性があるのも、FXの怖いところ。急激な為替変動やレバレッジなど、さまざまな要因が大きな損失につながるようです。

「FXでレバレッジをかけすぎて20万円負けた」(20代・男性)

「FXで600万円の損失を出した」(40代・男性)

「FXで900万円マイナス」(50代・男性)

「FXで証拠金として預けていた約160万が超絶な円高で翌朝にロスカットされて全部消えたことがあった」(50代・男性)

「FXでトランプ氏の発言を受けて相場が乱高下し、200万円程度マイナスに」(50代・男性)

投資・ギャンブルは慎重に

投資やギャンブルは、うまくいけば利益を得られる一方、思わぬ損失につながることもあります。「負けを取り戻したい」「もう少し続ければ」といった気持ちから、予定していた金額を超えてしまうこともあるでしょう。

投資であれば商品のリスクを理解しておく、ギャンブルであれば使う金額をあらかじめ決めておくなど、無理のない範囲で楽しむことが大切です。

今回紹介した体験談も参考に、自分に合った距離感で投資やギャンブルと付き合いたいものですね。

調査時期: 2026年8月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 302名

調査方法: インターネットログイン式アンケート