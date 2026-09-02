愛犬とのお出かけ、もっと手軽に、そして安全に楽しみたいと思いませんか？「お散歩は大好きだけど、もう少し遠くまで一緒に行きたいな」「病院への道のり、抱っこやキャリーだと大変…」そう感じたことがあるなら、この情報があなたの愛犬との毎日を劇的に変えるかもしれません。

ウィズ株式会社から一般販売が開始された特定小型原付の新モデル「Doggie_Lite（ドギー・ライト）」は、愛犬家のために開発された、まさに“夢の乗り物”です。私もこの情報を目にした時、その快適さと自由さに驚きを隠せませんでした。

愛犬との毎日が変わる！特定小型原付「Doggie_Lite」の魅力とは？

Doggie_Liteは、「愛犬との移動を、誰でも、もっと安全に、もっとスタイリッシュに楽しめるパーソナルモビリティ」です。

免許不要で公道OK！安心と自由を両立した新モビリティ

「特定小型原付」という言葉に聞き慣れない方もいるかもしれませんが、これは2023年7月の改正道路交通法施行により新しく登場した区分です。なんと、16歳以上であれば免許不要で乗ることができ、ヘルメット着用も努力義務なんです（※安全のため、私はヘルメット着用を強くお勧めします！）。

しかも、公道走行における安全基準を満たすため、国土交通省の認証試験（性能等確認制度）に合格済み。市場には安全基準を満たさない製品も流通している中で、この「お墨付き」は、家族同然の愛犬を乗せる上で何よりも安心材料になりますよね。

約15kgの愛犬とどこまでも！Doggie_Liteが叶える快適お出かけ

Doggie_Liteには、愛犬との新しいお出かけスタイルを提案する、心をくすぐる特徴が満載です。

中型犬もゆったり！専用設計の積載スペース

これまでのDoggieシリーズで培われたノウハウを活かし、大容量な積載スペースを確保。約15kgまでの愛犬（柴犬など中型犬もOK！）を乗せて一緒に移動できます。

これまで抱っこや重いキャリーで苦労していた通院も、広々としたDoggie_Liteの空間なら愛犬もリラックス。近くの公園まで行くのが少し遠かったお店への買い物も、Doggie_Liteがあればスイスイ。愛犬との移動ストレスが大幅に軽減され、行動範囲がグッと広がること間違いなしです。

2つの走行モードで安心の移動を実現

これもまた、愛犬との移動を考える上で非常に重要なポイント。Doggie_Liteは、最高速度20km/hの「車道モード」と、最高速度6km/hの「歩道特例モード」の切り替え機能を搭載しています。

「歩道特例モード」に設定すれば、自転車走行が可能な歩道であれば、緑色の最高速度表示灯を点滅させて安全に走行が可能です。人通りの多い場所や、犬と一緒にゆっくり移動したい時にこの機能は絶大な安心感を与えてくれます。ただし、歩道走行時も周囲への配慮は忘れずに、安全運転を心がけましょう。

安全性とデザイン性を兼ね備えたDoggie_Liteの全貌

国土交通省認証済み！信頼の安全性

やはり一番気になるのは安全性ですよね。Doggie_Liteは、最高速度表示灯、ブレーキ性能、灯火類、バッテリーの安全性など、国土交通省が定める厳格な基準をクリアしています。機体には「保安基準適合マーク（性能等確認済シール）」が貼付されるので、その信頼性は折り紙付き。大切な愛犬との時間を安心して楽しめるよう、安全性には一切妥協していません。

ファッションに合わせた3色のカラーバリエーション

機能性だけでなく、デザイン性も抜群なのがDoggie_Liteの素晴らしい点です。カラーは、爽やかな「ライトブルー」、桜の花びらのように柔らかい「ライトピンク」、そして上品で都会的な「ライトグレー」の3色展開。

どれも主張しすぎず、あなたのファッションや街の風景に自然に溶け込む洗練されたカラーリング。愛犬とのお出かけが、より一層楽しく、おしゃれな時間になることでしょう。

Doggie_Liteの製品情報と購入ガイド

気になる製品の具体的なスペックを見ていきましょう。

詳細スペック一覧

項目 詳細 製品名 Doggie_Lite（ドギー・ライト） 登録区分 特定小型原付 運転条件 16歳以上、免許不要、ヘルメット着用努力義務 走行速度 公道走行 20km/h / 歩道走行 6km/h 航続距離 約55km 本体重量 約40kg バッテリー 5.2kg（脱着可） 耐荷重 100kg 想定犬体重 15kgまで 車体サイズ 全長1,330×全高980（折りたたみ時720）×全幅590mm カラー ライトブルー、ライトピンク、ライトグレー

愛犬との未来への投資！価格と予約状況

車両価格は242,000円（税込）です（※自賠責保険や諸経費は別途必要です）。

「ちょっと高いかな？」と感じる方もいるかもしれません。しかし、愛犬との快適で安全な移動手段を手に入れることで、日々の生活の質が大きく向上することを考えれば、これは未来への投資と捉えることもできます。通院やトリミング、ちょっと遠いドッグラン、お洒落なカフェ巡りなど、愛犬と共有できる思い出の選択肢が格段に広がることを考えると、その価値は計り知れません。

Doggie_Liteは、公式オンラインショップおよび取扱店にて購入が可能です。しかし、ここで一つ重要な情報があります。なんと、現在予約を受け付けているのは2026年10月納品分！ 愛犬家からの反響があまりにも大きく、生産が追いつかないほどの大人気ぶりが伺えます。もしDoggie_Liteが気になった方は、今すぐ公式サイトをチェックし、早めの予約を検討することをお勧めします。人気商品はあっという間に予約枠が埋まってしまいますからね。

ウィズ株式会社が描く、愛犬家とモビリティの未来

Doggie_Liteを開発・販売するウィズ株式会社は、大阪に本社を構え、次世代モビリティ「Doggieシリーズ」の企画・開発・販売を手掛けています。彼らの「愛犬との移動をもっとカジュアルに、もっと安心に」という開発背景からは、単なる移動手段を作るだけでなく、愛犬家のライフスタイルに寄り添い、より豊かな関係性を築くためのサポートをしたいという強い思いが感じられます。

愛犬との移動に特化したモビリティを提供し続ける彼らの存在は、これからのペット共生社会において、私たち愛犬家にとって非常に心強い味方となるでしょう。

Doggie_Liteで始まる、愛犬との新たな冒険

「Doggie_Lite」は、単なる移動手段ではありません。それは、愛犬との時間をより深く、より自由に楽しむための新しい扉を開く鍵です。安全基準をクリアした安心感、愛犬と一緒に快適に移動できる利便性、そしてどんな場所にも溶け込むスタイリッシュなデザイン。

私もこの記事を書きながら、愛犬とDoggie_Liteに乗って、風を感じながら新しいカフェや公園へ出かける未来を想像して、ワクワクが止まりません。

あなたの愛犬との毎日を、もっとアクティブに、もっと自由に彩ってみませんか？Doggie_Liteが、あなたと愛犬の絆をさらに深めるきっかけになることを願っています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。