2026.09.02 18:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H E
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
日本ハム 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1
  • 【ソ 1-1 日】
  • 試合終了
  • OUT

    1番 郡司 裕也 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：細川 凌平 に代わって 1番 郡司 裕也

  • OUT

    9番 大塚 瑠晏 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 野村 佑希 センターフライ 1アウト

  • OUT

    代打：山縣 秀 に代わって 8番 野村 佑希

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 杉山 一樹

  • OUT

    7番 川村 友斗 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 福島 蓮

  • OUT

    7番 田宮 裕涼 レフトファウルフライ 3アウト

  • OUT

    6番 Ｒ・カストロ サードゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 川村 友斗 に代わって 3番 谷川原 健太

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 谷川原 健太 に代わって 7番 川村 友斗

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー谷川原 健太 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 近藤 健介 に代わって 3番 谷川原 健太

  • OUT

    3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー牧原 大成 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 牧原 大成 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 孫 易磊 に代わって 10番 島本 浩也

  • OUT

    4番 五十幡 亮汰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 敬遠 ランナー：1塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 細川 凌平 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 津森 宥紀

  • OUT

    8番 川瀬 晃 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 川村 友斗 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 大塚 瑠晏 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 山縣 秀 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 田宮 裕涼 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 上沢 直之 に代わって 10番 松本 裕樹

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 水谷 瞬 に代わって 6番 Ｒ・カストロ

  • OUT

    守備交代：ライト Ｒ・カストロ に代わって 1番 細川 凌平

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 達 孝太 に代わって 10番 孫 易磊

  • OUT

    6番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 五十幡 亮汰 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 代走 川村 友斗 に代わって 7番 川村 友斗

  • OUT

    守備交代：ショート 代打 川瀬 晃 に代わって 8番 川瀬 晃

  • OUT

    1番 正木 智也 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    ソ1-1日

    9番 牧原 大成 ファーストゴロ ソフトバンク得点！ ソ 1-1 日 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 川瀬 晃 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：庄子 雄大 に代わって 8番 川瀬 晃

  • OUT

    代走：2塁ランナー 柳町 達 に代わって 7番 川村 友斗

  • OUT

    7番 柳町 達 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 山本 祐大 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：サード 有薗 直輝 に代わって 9番 大塚 瑠晏

  • OUT

    守備交代：セカンド 大塚 瑠晏 に代わって 8番 山縣 秀

  • OUT

    9番 大塚 瑠晏 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 有薗 直輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 田宮 裕涼 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 水谷 瞬 に代わって 6番 Ｒ・カストロ

  • OUT

    守備交代：センター Ｒ・カストロ に代わって 4番 五十幡 亮汰

  • OUT

    守備交代：レフト 今川 優馬 に代わって 1番 水谷 瞬

  • OUT

    6番 Ｒ・カストロ セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 今川 優馬 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 庄子 雄大 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    7番 柳町 達 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 大塚 瑠晏 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 有薗 直輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ソ0-1日

    7番 田宮 裕涼 ライトホームラン 日本ハム得点！ ソ 0-1 日

  • OUT

    6番 Ｒ・カストロ ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 今川 優馬 サードダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 牧原 大成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    ピッチャー 達 孝太が悪送球 ランナー：2塁

  • OUT

    8番 庄子 雄大 ピッチャーエラー ランナー：2塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 大塚 瑠晏 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 有薗 直輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 田宮 裕涼 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    7番 柳町 達 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 今川 優馬 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁

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