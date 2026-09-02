2026.09.02 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 7 0
中日 0 1 0 0 1 1 2 0 X 5 11 0
  • 【広 4-5 中】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 吉田 聖弥 に代わって 9番 松山 晋也

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 上林 誠知 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 遠藤 淳志 に代わって 9番 大瀬良 大地

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 3番 辰見 鴻之介

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｓ・ファビアン に代わって 3番 辰見 鴻之介

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 佐藤 啓介 センターフライ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1番 大盛 穂 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 9番 吉田 聖弥

  • OUT

    9番 阿部 寿樹 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：齋藤 綱記 に代わって 9番 阿部 寿樹

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 9番 遠藤 淳志

  • OUT

    8番 石伊 雄太 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1塁ランナー岡林 勇希 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    広4-5中

    6番 福永 裕基 ライトスリーベースヒット 中日得点！ 広 4-5 中 ランナー：3塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 Ｆ・ターノック

  • OUT

    9番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：岡本 駿 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ

  • OUT

    8番 勝田 成 サードフライ 2アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 高橋 周平 に代わって 9番 齋藤 綱記

  • OUT

    1番 上林 誠知 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 高橋 周平 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    代打：Ａ・アブレウ に代わって 9番 高橋 周平

  • OUT

    8番 石伊 雄太 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    広4-3中

    6番 福永 裕基 ライトホームラン 中日得点！ 広 4-3 中

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 鈴木 健矢 に代わって 9番 岡本 駿

  • OUT

    6番 佐々木 泰 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 菊池 涼介 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 福元 悠真 に代わって 9番 Ａ・アブレウ

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・ボスラー フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    広4-2中

    3番 細川 成也 セカンドダブルプレイ 中日得点！ 広 4-2 中 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 村松 開人 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 上林 誠知 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    9番 福元 悠真 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：涌井 秀章 に代わって 9番 福元 悠真

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    広4-1中

    2番 佐藤 啓介 ライトホームラン 広島得点！ 広 4-1 中

  • OUT

    1番 大盛 穂 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 鈴木 健矢 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    8番 勝田 成 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 菊池 涼介 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・ボスラー ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 上林 誠知 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 佐藤 啓介 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    9番 涌井 秀章 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 福永 裕基 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    広1-1中

    4番 Ｊ・ボスラー ライトホームラン 中日得点！ 広 1-1 中

  • OUT

    9番 鈴木 健矢 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 勝田 成 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 佐々木 泰 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 上林 誠知 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 菊池 涼介 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    広1-0中

    4番 坂倉 将吾 ライトツーベースヒット 広島得点！ 広 1-0 中 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 2アウト

  • OUT

    涌井 秀章 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1塁

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