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【広 4-5 中】
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試合終了
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 吉田 聖弥 に代わって 9番 松山 晋也
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 上林 誠知 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 遠藤 淳志 に代わって 9番 大瀬良 大地
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OUT
守備交代：レフト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー Ｓ・ファビアン に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 佐藤 啓介 センターフライ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 大盛 穂 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 9番 吉田 聖弥
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OUT
9番 阿部 寿樹 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：齋藤 綱記 に代わって 9番 阿部 寿樹
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 9番 遠藤 淳志
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OUT
8番 石伊 雄太 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー岡林 勇希 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
7番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
広4-5中
6番 福永 裕基 ライトスリーベースヒット 中日得点！ 広 4-5 中 ランナー：3塁
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OUT
5番 石川 昂弥 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 Ｆ・ターノック
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OUT
9番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：岡本 駿 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
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OUT
8番 勝田 成 サードフライ 2アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 高橋 周平 に代わって 9番 齋藤 綱記
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OUT
1番 上林 誠知 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 高橋 周平 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
代打：Ａ・アブレウ に代わって 9番 高橋 周平
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OUT
8番 石伊 雄太 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
広4-3中
6番 福永 裕基 ライトホームラン 中日得点！ 広 4-3 中
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 健矢 に代わって 9番 岡本 駿
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OUT
6番 佐々木 泰 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福元 悠真 に代わって 9番 Ａ・アブレウ
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
広4-2中
3番 細川 成也 セカンドダブルプレイ 中日得点！ 広 4-2 中 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 村松 開人 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 上林 誠知 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
9番 福元 悠真 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
代打：涌井 秀章 に代わって 9番 福元 悠真
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 3アウト
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OUT
広4-1中
2番 佐藤 啓介 ライトホームラン 広島得点！ 広 4-1 中
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 鈴木 健矢 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 勝田 成 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 石伊 雄太 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 村松 開人 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 上林 誠知 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
9番 涌井 秀章 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 岡林 勇希 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 福永 裕基 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
広1-1中
4番 Ｊ・ボスラー ライトホームラン 中日得点！ 広 1-1 中
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OUT
9番 鈴木 健矢 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 勝田 成 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 上林 誠知 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 ライトフライ 3アウト
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OUT
広1-0中
4番 坂倉 将吾 ライトツーベースヒット 広島得点！ 広 1-0 中 ランナー：2塁
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 2アウト
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OUT
涌井 秀章 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
2番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1塁
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