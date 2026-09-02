2026.09.02 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0
巨人 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0
  • 【Ｄ 2-1 巨】
  • 試合終了

  • OUT

    8番 甲斐 拓也 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：中山 礼都 に代わって 8番 甲斐 拓也

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 中川 虎大 に代わって 4番 岩田 将貴

  • OUT

    代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 7番 鈴木 大和

  • OUT

    7番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：平内 龍太 に代わって 7番 丸 佳浩

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 坂本 勇人 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト Ｊ・エンカーナシオン に代わって 6番 蝦名 達夫

  • OUT

    守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅

  • OUT

    守備交代：ショート 林 琢真 に代わって 9番 宮下 朝陽

  • OUT

    守備交代：サード 代走 神里 和毅 に代わって 7番 林 琢真

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 宮下 朝陽 に代わって 4番 中川 虎大

  • OUT

    1番 度会 隆輝 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 赤星 優志 に代わって 7番 平内 龍太

  • OUT

    Ｄ2-1巨

    9番 宮下 朝陽 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-1 巨 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代打：Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 宮下 朝陽

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 敬遠 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1塁ランナー蝦名 達夫 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 5番 神里 和毅

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｒ・マルティネス に代わって 7番 赤星 優志

  • OUT

    4番 大城 卓三 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ

  • OUT

    3番 佐野 恵太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 増田 陸 に代わって 7番 Ｒ・マルティネス

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｊ・ティマ に代わって 9番 増田 陸

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 増田 陸 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：田中 瑛斗 に代わって 9番 増田 陸

  • OUT

    8番 中山 礼都 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    7番 Ｊ・ティマ センターフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 筒香 嘉智 に代わって 8番 戸柱 恭孝

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 勝又 温史 に代わって 9番 伊勢 大夢

  • OUT

    9番 勝又 温史 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：東 克樹 に代わって 9番 勝又 温史

  • OUT

    Ｄ1-1巨

    8番 筒香 嘉智 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 巨 ランナー：1、2塁

  • OUT

    代打：古市 尊 に代わって 8番 筒香 嘉智

  • OUT

    7番 林 琢真 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 9番 田中 瑛斗

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 中川 皓太

  • OUT

    2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 東 克樹 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ライト 佐々木 俊輔 に代わって 8番 中山 礼都

  • OUT

    守備交代：センター 松本 剛 に代わって 6番 佐々木 俊輔

  • OUT

    守備交代：レフト 萩尾 匡也 に代わって 2番 松本 剛

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 堀田 賢慎

  • OUT

    3番 泉口 友汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    Ｄ0-1巨

    2番 松本 剛 レフトヒット 巨人得点！ Ｄ 0-1 巨 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 石塚 裕惺 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：西舘 勇陽 に代わって 9番 石塚 裕惺

  • OUT

    8番 萩尾 匡也 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｊ・ティマ ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 坂本 勇人 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 東 克樹 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 古市 尊 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    9番 西舘 勇陽 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 萩尾 匡也 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 Ｊ・ティマ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 坂本 勇人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 東 克樹 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 古市 尊 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 林 琢真 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト

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