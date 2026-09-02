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【Ｄ 2-1 巨】
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試合終了
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OUT
8番 甲斐 拓也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：中山 礼都 に代わって 8番 甲斐 拓也
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 虎大 に代わって 4番 岩田 将貴
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OUT
代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 7番 鈴木 大和
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OUT
7番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：平内 龍太 に代わって 7番 丸 佳浩
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OUT
6番 佐々木 俊輔 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 坂本 勇人 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト Ｊ・エンカーナシオン に代わって 6番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅
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OUT
守備交代：ショート 林 琢真 に代わって 9番 宮下 朝陽
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OUT
守備交代：サード 代走 神里 和毅 に代わって 7番 林 琢真
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮下 朝陽 に代わって 4番 中川 虎大
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OUT
1番 度会 隆輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 赤星 優志 に代わって 7番 平内 龍太
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OUT
Ｄ2-1巨
9番 宮下 朝陽 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-1 巨 ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 宮下 朝陽
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OUT
8番 戸柱 恭孝 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 林 琢真 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー蝦名 達夫 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 5番 神里 和毅
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・マルティネス に代わって 7番 赤星 優志
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OUT
4番 大城 卓三 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
3番 佐野 恵太 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 増田 陸 に代わって 7番 Ｒ・マルティネス
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OUT
守備交代：ファースト Ｊ・ティマ に代わって 9番 増田 陸
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OUT
1番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 増田 陸 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：田中 瑛斗 に代わって 9番 増田 陸
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OUT
8番 中山 礼都 ショートフライ 2アウト
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OUT
7番 Ｊ・ティマ センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 筒香 嘉智 に代わって 8番 戸柱 恭孝
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 勝又 温史 に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
9番 勝又 温史 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
代打：東 克樹 に代わって 9番 勝又 温史
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OUT
Ｄ1-1巨
8番 筒香 嘉智 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 巨 ランナー：1、2塁
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OUT
代打：古市 尊 に代わって 8番 筒香 嘉智
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OUT
7番 林 琢真 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 9番 田中 瑛斗
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OUT
6番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
5番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 ショートフライ 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 東 克樹 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 佐々木 俊輔 に代わって 8番 中山 礼都
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OUT
守備交代：センター 松本 剛 に代わって 6番 佐々木 俊輔
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OUT
守備交代：レフト 萩尾 匡也 に代わって 2番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 堀田 賢慎
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OUT
3番 泉口 友汰 センターフライ 3アウト
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OUT
Ｄ0-1巨
2番 松本 剛 レフトヒット 巨人得点！ Ｄ 0-1 巨 ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 石塚 裕惺 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：西舘 勇陽 に代わって 9番 石塚 裕惺
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OUT
8番 萩尾 匡也 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 林 琢真 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｊ・ティマ ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 佐々木 俊輔 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 坂本 勇人 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 東 克樹 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 古市 尊 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
7番 林 琢真 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 西舘 勇陽 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 萩尾 匡也 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 Ｊ・ティマ 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 佐々木 俊輔 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 坂本 勇人 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 大城 卓三 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 東 克樹 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 古市 尊 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 林 琢真 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 セカンドライナー 3アウト
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OUT
2番 松本 剛 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
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