2026.09.02 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 4 0
ヤクルト 1 3 0 0 1 0 0 0 X 5 11 0
  • 【阪 3-5 ヤ】
  • 試合終了

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    Ｎ・ウォルターズ がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    阪3-5ヤ

    4番 佐藤 輝明 左中間ホームラン 阪神得点！ 阪 3-5 ヤ

  • OUT

    3番 森下 翔太 サードダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 清水 昇 に代わって 9番 Ｎ・ウォルターズ

  • OUT

    4番 武岡 龍世 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 西村 瑠伊斗 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 並木 秀尊 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ショートライナー 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 9番 神宮 僚介

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 髙寺 望夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：岡留 英貴 に代わって 9番 髙寺 望夢

  • OUT

    8番 元山 飛優 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｄ・サンタナ に代わって 9番 清水 昇

  • OUT

    9番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：山野 太一 に代わって 9番 Ｄ・サンタナ

  • OUT

    8番 松本 直樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 内山 壮真 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ａ・セベリーノ に代わって 9番 岡留 英貴

  • OUT

    7番 Ｃ・ディベイニー センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 武岡 龍世 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 西村 瑠伊斗 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 並木 秀尊 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 山野 太一 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    阪2-5ヤ

    8番 松本 直樹 センターヒット ヤクルト得点！ 阪 2-5 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    6番 内山 壮真 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ

  • OUT

    1番 近本 光司 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    9番 福島 圭音 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    代打：桐敷 拓馬 に代わって 9番 福島 圭音

  • OUT

    8番 元山 飛優 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ファースト 宮本 丈 に代わって 5番 赤羽 由紘

  • OUT

    守備交代：サード 赤羽 由紘 に代わって 4番 武岡 龍世

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 宮本 丈 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1塁ランナー並木 秀尊 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 西村 瑠伊斗 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 西 勇輝 に代わって 9番 桐敷 拓馬

  • OUT

    2番 並木 秀尊 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 山野 太一 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｃ・ディベイニー ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 松本 直樹 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 内山 壮真 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    阪2-4ヤ

    3番 森下 翔太 ライトヒット 阪神得点！ 阪 2-4 ヤ ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 西 勇輝 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 元山 飛優 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｃ・ディベイニー レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 宮本 丈 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    阪0-4ヤ

    3番 西村 瑠伊斗 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 0-4 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 並木 秀尊 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 山野 太一 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    8番 松本 直樹 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    6番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 宮本 丈 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    阪0-1ヤ

    3番 西村 瑠伊斗 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 0-1 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 並木 秀尊 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 1アウト

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