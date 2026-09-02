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【阪 3-5 ヤ】
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試合終了
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OUT
6番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｎ・ウォルターズ がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
阪3-5ヤ
4番 佐藤 輝明 左中間ホームラン 阪神得点！ 阪 3-5 ヤ
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OUT
3番 森下 翔太 サードダブルプレイ 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 清水 昇 に代わって 9番 Ｎ・ウォルターズ
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OUT
4番 武岡 龍世 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
3番 西村 瑠伊斗 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 並木 秀尊 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ショートライナー 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 9番 神宮 僚介
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 髙寺 望夢 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：岡留 英貴 に代わって 9番 髙寺 望夢
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OUT
8番 元山 飛優 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｄ・サンタナ に代わって 9番 清水 昇
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OUT
9番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：山野 太一 に代わって 9番 Ｄ・サンタナ
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OUT
8番 松本 直樹 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 内山 壮真 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・セベリーノ に代わって 9番 岡留 英貴
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OUT
7番 Ｃ・ディベイニー センターフライ 3アウト
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OUT
6番 坂本 誠志郎 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 武岡 龍世 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 西村 瑠伊斗 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 並木 秀尊 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 山野 太一 見逃し三振 2アウト
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OUT
阪2-5ヤ
8番 松本 直樹 センターヒット ヤクルト得点！ 阪 2-5 ヤ ランナー：1塁
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OUT
7番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 内山 壮真 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ
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OUT
1番 近本 光司 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 福島 圭音 ライトフライ 2アウト
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OUT
代打：桐敷 拓馬 に代わって 9番 福島 圭音
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OUT
8番 元山 飛優 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト 宮本 丈 に代わって 5番 赤羽 由紘
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OUT
守備交代：サード 赤羽 由紘 に代わって 4番 武岡 龍世
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OUT
5番 赤羽 由紘 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 宮本 丈 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー並木 秀尊 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 西村 瑠伊斗 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 西 勇輝 に代わって 9番 桐敷 拓馬
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OUT
2番 並木 秀尊 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 山野 太一 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｃ・ディベイニー ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 坂本 誠志郎 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 松本 直樹 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
2塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 内山 壮真 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
阪2-4ヤ
3番 森下 翔太 ライトヒット 阪神得点！ 阪 2-4 ヤ ランナー：1、3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 西 勇輝 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 元山 飛優 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｃ・ディベイニー レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 宮本 丈 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
阪0-4ヤ
3番 西村 瑠伊斗 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 0-4 ヤ ランナー：2塁
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OUT
2番 並木 秀尊 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 山野 太一 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
8番 松本 直樹 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 岩田 幸宏 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 坂本 誠志郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
6番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 赤羽 由紘 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 宮本 丈 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
阪0-1ヤ
3番 西村 瑠伊斗 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 0-1 ヤ ランナー：2塁
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OUT
2番 並木 秀尊 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドフライ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
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