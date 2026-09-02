BABYMETALがマーベル・コミック表紙に登場

BABYMETALが、アメリカで発売されるマーベル・コミック『Marvel Zombies: War Zone (2026) #1』の発売を記念した限定バリアントカバーに登場することが決定した。マーベルを代表する人気キャラクターたちとともに表紙を飾る、数量限定の特別仕様となる。

【表紙画像を見る】限定カバーに登場

世界的なアスリートやエンターテイナーが、マーベルの象徴的なキャラクターと公式コミック作品内で共演する、希少なコレクティブルアイテムのラインナップに、今回BABYMETALが加わることとなった。

BABYMETALは昨年、「from me to u feat. Poppy」をアニメーションシリーズ『Marvel Zombies』の予告編ソングとして楽曲提供しており、今回の限定バリアントカバーはBABYMETALと『Marvel Zombies』とのこれまでのコラボレーションから着想を得て制作された。数量限定で制作され、日本ではオンラインストア「A!SMART」にて9月7日（月）18時より販売予定となっている。

今回のコラボレーションについて、BABYMETALは以下のコメントを寄せた。

「世界中で長年愛されてきたマーベル作品とコラボレーションさせていただけたこと、心から光栄に思います。マーベルのキャラクターたちと並んでコミックの表紙を飾ることになるなんて、私たちにとって最高のサプライズです。このコラボレーションをたくさんの方に喜んでいただけたら嬉しいです」

現在、約1カ月にわたる北米ツアーを敢行中のBABYMETAL。この後もスタジアム公演を含む南米ツアーを予定しており、2026年末まで世界各地を駆け抜ける。

商品名：Marvel Zombies: War Zone (2026) #1 BABYMETAL Variant Cover

価格：6,500円（税込

日本予約販売開始日：2026年9月7日（月）18:00

販売先：オンラインストア「A!SMART」

https://www.asmart.jp/marvelzombies

『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』

BABYMETAL

【日本独自企画盤／ロングボックス仕様】

UICC-90019

収録曲数：全15曲

価格：6,300円（税込）

発売日：2026年8月5日（水）

▼封入特典・ダイカットステッカー4枚セット（メンバー3枚＋ロゴ1枚）・ポスター・ZINE（フルカラー・ミニマガジン）

【収録曲】

1. from me to u (feat. Poppy)

2. RATATATA (BABYMETAL × Electric Callboy)

3. Song 3 (BABYMETAL × Slaughter to Prevail)

4. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

5. KxAxWxAxIxI

6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

7. My Queen (feat. Spiritbox)

8. Algorism

9. METALI!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame ー白炎ー

11. from me to u (feat. Poppy - Major Lazer Remix)*

12. from me to u (feat. Poppy - Jordan Fish Remix)*

13. from me to u (feat. Poppy - live from The O2)*

14. My Queen (feat. Spiritbox - live from Intuit Dome)*

15. Algorism (live from Saitama Super Arena)**ボーナストラック