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【オ 0-4 楽】
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試合終了
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OUT
6番 中川 圭太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 西野 真弘 ショートゴロ 2アウト
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OUT
代打：山中 稜真 に代わって 5番 西野 真弘
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OUT
4番 太田 椋 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 荘司 康誠 に代わって 10番 Ｙ・マルテ
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OUT
守備交代：サード 代走 平良 竜哉 に代わって 5番 平良 竜哉
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OUT
6番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 村林 一輝 に代わって 5番 平良 竜哉
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OUT
5番 村林 一輝 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 YG安田 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 権田 琉成 に代わって 10番 片山 楽生
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OUT
守備交代：センター 代打 渡部 遼人 に代わって 9番 渡部 遼人
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OUT
3番 紅林 弘太郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 渡部 遼人 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：麦谷 祐介 に代わって 9番 渡部 遼人
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OUT
2番 宗山 塁 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 陽 柏翔 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 野口 智哉 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 中川 圭太 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 吉納 翼 に代わって 7番 小森 航大郎
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OUT
8番 太田 光 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 吉納 翼 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
6番 辰己 涼介 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 東山 玲士 に代わって 10番 権田 琉成
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OUT
5番 山中 稜真 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 村林 一輝 ショートゴロ 3アウト
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OUT
オ0-4楽
4番 Ｃ・マッカスカー センタースリーベースヒット 楽天得点！ オ 0-4 楽 ランナー：3塁
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OUT
3番 YG安田 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中島 大輔 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 陽 柏翔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 山岡 泰輔 に代わって 10番 東山 玲士
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
9番 麦谷 祐介 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 吉納 翼 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 辰己 涼介 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 野口 智哉 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 中川 圭太 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 山中 稜真 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 太田 椋 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 紅林 弘太郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 村林 一輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 富山 凌雅 に代わって 10番 山岡 泰輔
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
オ0-2楽
3番 YG安田 センターヒット 楽天得点！ オ 0-2 楽 ランナー：1塁
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OUT
2番 宗山 塁 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
9番 陽 柏翔 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 太田 光 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 岩嵜 翔 に代わって 10番 富山 凌雅
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OUT
2番 来田 涼斗 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 麦谷 祐介 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 若月 健矢 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 吉納 翼 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 辰己 涼介 キャッチャーゴロ 2アウト
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OUT
5番 村林 一輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 野口 智哉 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
6番 中川 圭太 サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 山中 稜真 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー サードライナー 3アウト
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OUT
3番 YG安田 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 宗山 塁 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 龍馬 センターフライ 1アウト
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