JR東日本は31日、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』(9月18日公開)とコラボした「JR東日本脱出ゲーム 踊る山手大捜査線 -山手線を駆け抜けろ!-」に協力すると発表した。9月18日から12月13日まで山手線沿線で開催する。

JR東日本車内中吊り広告イメージ

イベントは山手線沿線を巡りながら楽しむ周遊型の脱出ゲームとして行われる。参加者は警視庁特別捜査課の刑事となり、映画に登場する青島らとともに、犯罪グループ「ペンタゴン」が引き起こす事件の解決をめざすという設定。専用の謎解きキットとスマートフォンアプリを使用し、山手線沿線の複数の駅と街を移動し、現地で得られる情報を手がかりに謎を解き進める内容となっている。想定プレイ時間は約5～7時間とのこと。

参加に必要なキットは3,500円で、交通費が別途必要。9月18日から首都圏の「NewDays」一部店舗、高輪ゲートウェイ駅構内の「TOUCH TO GO」などで販売するほか、「ESCAPE.ID」「セブンネットショッピング」などでも取り扱う。一部オンライン販売において、8月31日16時から事前受付を開始している。オンラインで購入した場合、東京駅の「BAGGAGE STORAGE+」、北品川の「ESCAPE.ID チケットオフィス」などでキットを引き換える。

イベントの世界観を表現したオリジナル紙袋イメージ

JR東日本駅構内ポスターイメージ

警察庁と警視庁もゲームに協力しており、特殊詐欺被害防止に関する情報をゲーム本編、交通広告、キットに封入するチラシなどに盛り込み、防犯啓発にもつなげるとしている。開催に合わせ、山手線をはじめ首都圏のJR東日本主要路線・主要駅で中吊り広告、駅構内ポスター、デジタルサイネージなどを展開する。