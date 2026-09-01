生活道路の法定速度が時速30kmに！時速60km制限の一般道路との違いは？

2026年9月1日から、「生活道路」の法定速度が時速30kmに引き下げられました。住宅密集地にある細い裏道を走っているときに「この道路で出してもいい速度は、何kmまで？」と迷った経験がある人も少なくないでしょう。

このような生活道路において、最高速度を示す道路標識がないからといって時速60kmで走行した場合、事故のリスクが高くなります。また、事故に遭わなくても、スピード違反として違反点数加算や反則金などの処分を受ける可能性があるので、注意が必要です。

この記事では、生活道路と一般道路の法定速度の違いと速度違反をした場合の処分のほか、生活道路での事故を避ける方法について解説します。

記事のポイント 2026年9月1日より、中央線や車両通行帯等がなく、道路標識等で最高速度が指定されていない一般道路では、法定速度が時速30kmになった。 中央線や複数車線がある道路、自動車専用道路、中央分離帯などで往復方向が分離されている道路などは、時速60kmのまま。 道路標識等で最高速度が指定されている場合は、その速度が優先される。

生活道路の定義

道路交通法には、「生活道路とはこのような道路のことをいう」というような定義は記載されていません。ただし、改正された道路交通法施行令第11条において、最高速度が時速60kmの一般道路と時速30kmとなる一般道路について定められています。このうち、最高速度が時速30kmとなる一般道路を生活道路と呼ぶこととします。

＜最高速度が時速60kmのままの一般道路＞

高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

自動車専用道路

道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

＜最高速度が時速30kmとなる一般道路＞

上で記載した一般道路以外の一般道路

出典：道路交通法施行令第十一条

なお、警察庁の公式サイト上では、生活道路は「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路」と説明されています。「中央線」があったり、「複数の車線」があったりする道路、「中央分離帯や柵、植え込みなどで、車の流れが対向車と分けられている」道路については、これまでどおり法定速度は60km/hのままです。

生活道路は歩道と車道が分離されていないことが多いため、車と歩行者や自転車の距離が近いという危険性があります。また、信号機や横断歩道が整備されていない場合も少なくありません。

生活道路の法定速度改正の理由

生活道路の法定速度は、2026年9月1日から時速30kmになりました。法改正の理由として挙げられるのは、交通事故死者数全体の約半数が歩行中や自転車乗車中であること、さらに、歩行中・自転車乗用中の死者数の約半数が自宅から500m以内で発生していること、車と歩行者などが衝突した際、その速度が時速30kmを超えた場合、歩行者側の致死率が急激に上昇することです。

車の速度が時速20km～30kmの場合は歩行者の致死率は0.9%ですが、時速30～40kmの場合は致死率が3.0%、時速50～60kmの場合は致死率が17.0%にもなります。（出典：国土交通省）

これまで、生活道路では「ゾーン30」「ゾーン30プラス」といった形で、区域（ゾーン）を定めて規制標識や路面表示を設置し、速度規制を行ってきました。しかし、すべての生活道路に対するこのような標識・表示の設置は困難ですし、実施するとしても非常に時間がかかります。そのため、法改正によって生活道路の法定速度が一律に引き下げられました。

道路標識等で示される最高速度が優先

これまで説明してきた道路交通法施行令第11条の最高速度の規定は、道路標識等で最高速度が指定されていない道路についてのものです。そのため、道路標識や道路標示で最高速度が個別に示されている場合は、その最高速度が優先される点に注意が必要です。道路交通法第22条の「政令で定める」の部分が道路交通法施行令第11条で定められている、という形になっています。

■道路交通法第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

例えば、「40」という指定速度の道路標識が設置されていれば、その道路を走行できる最高速度は時速40kmです。中央線等がない生活道路であっても時速30km制限にはなりません。また逆に、中央線等がある場合でも時速40km制限なので時速60kmで走行してはいけません。

道路でスピード違反をした場合の処分

生活道路を含む一般道路において、法定速度や指定速度を守らない「速度超過」、いわゆるスピード違反をした場合は、下記のような行政処分が科される可能性があります。

道路で法定速度違反をした場合の行政処分（普通車の場合） 超過速度 違反点数 反則金 時速15km未満 1点 9,000円 時速15km以上20km未満 1点 1万2,000円 時速20km以上25km未満 2点 1万5,000円 時速25km以上30km未満 3点 1万8,000円 時速30km以上50km未満 6点 － 時速50km以上 12点 －

一般道路で時速30km以上のスピード違反をした場合、違反点数は6点加算となり、一発で免許停止処分となります。また、反則金制度の対象外となるので、赤切符が交付され、6ヵ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金といった刑事処分を科される可能性があるので注意しましょう。

生活道路での事故を避ける方法

見通しが悪かったり、道が狭かったりする生活道路で、歩行者や自転車との事故を回避するには、どのように運転したらいいのでしょうか。ここでは、生活道路での事故を避ける方法について解説します。

時速30km以下で走行する

生活道路での事故を避ける方法として、生活道路では道路標識の有無にかかわらず、時速30km以下で走行することが挙げられます。時速30km以上だと歩行者との衝突時における致死率が急激に高まるほか、すぐにブレーキペダルを踏んだとしても、すぐに止まることができないからです。

仮に時速40kmで急ブレーキをしても車が実際に止まるには、約22mの停止距離（空走距離＋制動距離）が必要となります。雨の日の場合やタイヤが摩耗した状態では、停止距離はさらに伸びることになるので注意が必要です。

歩行者の横断・通行に注意しながら一時停止・徐行を行う

生活道路は住宅の塀などによる死角が多く、道路を渡ろうとする歩行者の存在に気づかないおそれがあります。また、並走したりすれ違ったりする歩行者や自転車との距離が近いことが、事故につながるかもしれません。

歩行者が急に渡ろうとしたり、周囲を走る自転車が転倒したりすることを想定しながら「かもしれない」運転を意識し、一時停止や徐行、安全確認を怠らないようにしてください。

駐車車両の陰に注意する

生活道路での事故を避けるためには、駐車車両の陰に注意することも心がけましょう。生活道路では、路上に停まっている車の陰から、歩行者や自転車が急に飛び出してくることがあるからです。

駐車車両の周囲を通過する際は、速度を落とし、車の陰から人が出てくる可能性を想定しながら走行することが大切です。特に狭い道で対向車とすれ違う場合には、そちらに気を取られがちなので注意しましょう。

見通しの悪い交差点の飛び出しなどに注意する

住宅密集地の生活道路には、住宅や塀の陰になって見通しの悪い交差点が数多く存在します。このような交差点では、歩行者や自転車の存在に気づきにくく、事故のリスクが極めて高いのはいうまでもありません。

見通しの悪い交差点では必ず一時停止し、左右の安全を確認してから進みましょう。カーブミラーが設置されている交差点では、カーブミラーを確認するのはもちろん、目視での安全確認を怠らないのがポイントです。

まとめ

2026年9月1日から、生活道路の法定速度が、時速60kmから時速30kmに引き下げられます。生活道路の走行で思わぬスピード違反となる可能性に備え、日頃よく利用するルート上の道路標識や指定速度をよく確認し、安全運転を心がけてください。特に住宅街や見通しの悪い道路では、歩行者や自転車の飛び出し、駐車車両の陰などを常に想定し、速度を落として安全確認を徹底しましょう。速度を守ることは、違反や処分を避けるだけでなく、重大な事故を防ぎ、自分や周囲の人を守ることにつながります。

また、どれだけ速度に気をつけていても、歩行者や自転車の飛び出しなど、思わぬ事故に遭遇する可能性はゼロではありません。万が一の事故に備えて、自動車保険の内容を見直しておくと安心です。どの保険会社でも対人賠償の保険金額は無制限での設定が基本となっていますが、事故時の保険会社への連絡手段（電話、LINE、スマホアプリなど）やその後の対応、サポートは各社の違いが出る部分になっています。

自動車保険一括見積もりを利用すると、複数の会社の自動車保険の見積もりを取ることができますので、そこで気になった保険会社の事故対応体制についても調べてみるとよいでしょう。

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