歴代ポルシェ・カイエンの特別展示車を募集！ポルシェジャパンが「Cayenne アウトドアイベント & ドライビング体験」を開催

ポルシェ・カイエンの歴史は、1998年に遡る。その年の6月3日、ポルシェはスポーティなSUVを開発・生産することを発表した。ライプツィヒの新工場でカイエンの生産が開始されたのは2002年8月のこと。翌2003年にはカイエンのディーラーでの販売がスタートする。その後、「カイエンS」、「カイエンターボ」、「カイエンターボS」といったスポーティなモデルが相次いで投入され、今なおポルシェの新境地を開拓し続けている。

【画像】ポルシェの新たな境地を開拓したスポーティSUV、カイエン（写真18点）

卓越した走行性能、多彩なライフスタイルへの適応力、そして誕生から20年以上にわたり進化を続けてきたカイエン。その歴史と魅力に触れることができる特別なイベント「Cayenne アウトドアイベント & ドライビング体験」を、ポルシェジャパンがこの秋、開催することがアナウンスされた。

場所はアウトドア好きなら誰もが知るブランド「スノーピーク（Snow Peak）」の聖地ともいえる「Snow Peak HEADQUARTERS」。新潟県三条市の開放的なロケーションの中で、新型カイエン・エレクトリックによるダイナミックなオフロードドライビング体験をはじめ、歴代カイエンの展示、家族で楽しめるスタンプラリーやハロウィーン企画などのコンテンツが予定されている。

そして、ポルシェを代表するSUVであるカイエンの過去・現在・未来を表現する、いわばこの企画の目玉といえる歴代カイエンの特別展示車を一般から広く募集する。対象となるのは初代から3代目までのカイエン。選考にあたっては、カイエンの歴史を語るうえで必要な「オリジナルに近い状態」も重要視されるが、仮に純正でなくとも「カイエンと過ごす」ライフスタイルのストーリーも選考に欠かせないポイントとなる。カイエンへの想いや、カイエンと共に過ごすストーリーを熱く語っていただき、ぜひ奮ってご応募いただきたい。

ポルシェ・カイエン特別展示車 募集要項

イベント名：Cayenne アウトドアイベント & ドライビング体験

日程：2026年10月17日(土)、18日(日)

会場：Snow Peak HEADQUARTERS(新潟県三条市)

https://www.snowpeak.co.jp/fieldsuitespa/hq/

主催：ポルシェジャパン

参加費：無料（会場までの往復交通費は当選者のご負担となります）

応募方法：下記フォームよりお申込みください。

https://forms.gle/ZSTEpxfNvWJHqqJu8

応募締切：2026年8月30日(日)

選考結果：2026年9月7日(月)以降にメールでご連絡します

その他：

・車両の状態やエピソードをもとに主催者による選考を行います

・イベント当日は「歴代カイエン」展示用の特設スペースに展示させていただきます

・展示希望日は「両日」「Day1のみ」「Day2のみ」を応募フォーム内でご選択ください（両日通しで展示いただける方を優先して選考します）

・両日展示で、宿泊が必要な方はフリーサイトでのテント宿泊スペースをご利用いただけます（テントはご持参ください）が、ホテルなどに宿泊されたい方は各自でご準備ください

・イベントコンテンツ（展示、アクティビティ等）にご自由にご参加いただけます

・新型カイエン・エレクトリックにもご試乗いただける予定です

・参加記念品をご用意する予定です

・会場までの往復交通費は当選者のご負担となります

・イベント詳細、スケジュールにつきましては、ご当選者様へ別途ご案内いたします

・キャンプフィールドの詳細

https://go-snowpeak.reservation.jp/ja/hotels/sp-headquarter

お問い合わせ

オクタン日本版編集部：info@ccccll.co.jp