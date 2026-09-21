年に一度のコーンズ顧客向け大型イベント「CORNES Day 2026」10月に開催

「CORNES Day」が、今年も10月18日（日）に富士スピードウェイで開催される。このイベントは、コーンズ・モータース ならびに C.P.S.(ポルシェセンター浜田山) が提供するサービスの利用履歴のある人が参加できる年に一度のメガイベントで、”クルマってホント楽しい！”をテーマに、コーンズが取り扱う全6ブランドが集結し、ブランドの垣根を超えて車の魅力を感じられるコンテンツが数多く予定されている。

【画像】昨年は302台が富士スピードウェイに集結！ブランドの垣根を超えた一大イベント「CORNES Day」（写真10点）

特別企画「CORNES × Ferrari 50周年記念」や大迫力のメインエキシビジョン フルスロットル、CORNES Day 名物のパレードラン、ブランド独自の最新モデルや世界観に触れるコンテンツ、3つの異なるドライビング体験、秘蔵コレクションを特別に展示したCORNES Pit Walk、「CORNES Driving Academy」トライアルなど、「見て、聴いて、触って」五感で楽しめる企画が満載だ。

CORNES Day 2026 in Fuji Speedway 開催概要

開催日時：2026年10月18日（日） ゲートオープン 8:00〜17:00

開催場所：富士スピードウェイ（〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694）

参加対象：

・コーンズ・モータース ならびに C.P.S.（ポルシェセンター浜田山）が提供するサービスのご利用履歴のある方

・参加車両が弊社取扱6ブランド（Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Singer）であること

・ナンバー付き車両であり、不正改造車でないこと

※イベント当日までに上記条件を満たしていれば、弊社以外で購入された車両でも参加可能です（ご本人様によるお申し込みのみ可）。

エントリー料金（税込）

・オーナー様（参加料金）：66,000円／1名 （含まれるもの：入場料、ご参加車両駐車料金、ホスピタリティエリア利用料、フード、フリードリンク、6ブランド別パレード走行）

・ご同伴者料金：大人 16,500円／1名、小学生 5,000円／1名、小学生未満 無料 （含まれるもの：入場料、ホスピタリティエリア利用料、フード、フリードリンク）

・ご同伴車両料金：5,500円／1台（ご同伴車両駐車料金含む）

募集締切：2026年9月24日（木）23:59まで

キャンセルポリシー：

9月1日（火）以降：申込参加費の100%（キャンセル不可）

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