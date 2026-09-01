MAZZEL、5thシングルは爽やかなR&B×J-POPで描くまっすぐなラブソング

BMSGに所属する8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、5th Single「Touch」をリリースすることが決定した。10月19日（月）に先行配信、10月21日（水）にCDが発売される。

表題曲「Touch」は、爽やかで美しいメロディーラインが印象的なR&B×J-POPナンバー。恋人と過ごす何気ない日常の幸せや、そばにいたいというまっすぐな想いを温かく描いた、幅広いリスナーの心に響くラブソングに仕上がっている。

5th Single「Touch」には全3曲を収録。表題曲のほか、6月22日（月）に配信リリースされ、Billboard JAPAN Hot Shot Songsで1位を獲得、オリコンストリーミングチャートでグループ初のTOP10入りを果たすなど、多くの反響を得た「So Strawberry」、さらにメンバーのSEITOとSKY-HIが歌詞を共作した「Round 12」が収録される。「Round 12」は、ダウンテンポのトラックに攻撃的なラップと力強いボーカルが響き合う、没入感あふれるヒップホップチューンとなっている。

CDは、通常盤、初回限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE盤、MAZZEL Official Fan Club ”MUZEUM”会員限定のMUZEUM盤の全4形態で発売される。

＜リリース情報＞

MAZZEL

5th Single「Touch」

2026年10月21日（水）発売

予約はこちら：https://Mazzel.lnk.to/Touch_cd

=CD収録内容=（全形態共通）

1. Touch

2. So Strawberry

3. Round 12