真島昌利『RAW LIFE』「俺は政治家だ」がアパレル化　Azuma.とのコラボ実現

ファッションブランドAzuma.が、真島昌利とのコラボレーションアイテムを発売することを発表した。9月4日よりAzuma.オンラインストアで受注販売を開始し、2027年1月からはAzuma.取り扱い店舗でも販売される。

今回のコラボレーションは、Azuma.のデザイナー・東研伍から真島への熱烈なオファーによって実現。東が多大な影響を受けたという真島のソロアルバム『RAW LIFE』（1992年リリース）と、その収録曲「俺は政治家だ」のアートワークを用いた全4型がラインナップされる。

「”俺は政治家だ” COACH RIDER'S JACKET」（49,500円）は、同曲のアートワークをフロントに配したライダース型のコーチジャケット。袖と裾のドローコードによってシルエットを調整できるほか、袖を取り外してベストとして着用することも可能。表地には吸汗性、通気性、イージーケア性に優れた機能素材COOLMAX®75dタフタを採用している。

「”俺は政治家だ” COACH RIDER'S JACKET」

同曲のアートワークを全面にあしらった「”俺は政治家だ” OPEN COLLAR SHIRT S/S」（24,750円）も登場。政治家をシニカルに歌った楽曲の世界観を、写真家・有賀幹夫による写真を用いた総柄のオープンカラーシャツへと落とし込んだ。

「”俺は政治家だ” OPEN COLLAR SHIRT S/S」

『RAW LIFE』のアートワークを使用したTシャツは、ロングスリーブ（9,900円）とショートスリーブ（9,350円）の2型を展開。アートワーク特有の透けた質感を再現するため、ロングスリーブでは4通り、ショートスリーブでは3通りのシルクスクリーン版を使用し、版のメッシュ密度やインク配分のテストを重ねて仕上げられた。

真島昌利への東の敬意と、自身のルーツとなった音楽への思いを、Azuma.ならではの服作りを通して形にした今回のコラボレーション。各アイテムは9月4日よりAzuma.オンラインストアで受注販売され、2027年1月から取り扱い店舗で販売予定。

"RAW LIFE" T-SHIRT LONG SLEEVE

"RAW LIFE" T-SHIRT SHORT SLEEVE

Azuma. × 真島昌利

「”俺は政治家だ” COACH RIDER'S JACKET」

価格：49,500円（税込）

「”俺は政治家だ” OPEN COLLAR SHIRT S/S」

価格：24,750円（税込）

「”RAW LIFE” T-SHIRT LONG SLEEVE」

価格：9,900円（税込）

「”RAW LIFE” T-SHIRT SHORT SLEEVE」

価格：9,350円（税込）

■2026年9月4日（金）Azuma.オンラインストアにて受注販売開始

■2027年1月 Azuma.取り扱い店舗にて販売

Azuma.オンラインストア：https://azuma-anticraft.stores.jp/