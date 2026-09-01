Andre ＆ NAOtheLAIZA、EASTA迎えた「E-kanji」リミックス配信

Andre & NAOtheLAIZAが、シングル「E-kanji (Remix)」をリリースした。

本作は、名古屋市南区のHIPHOPクルー・D.R.C.に所属するラッパーのAndreと、国内HIPHOPシーンで数多くの作品を手がけてきたプロデューサー／エンジニアのNAOtheLAIZAが9月にリリースする共作EP『Im Ready』収録曲「E-kanji」のリミックス。

2000 年代のヒップホップ／R&B を彷彿とさせる中毒性の高いシンセフレーズへのオマージュと、現行ヒップホップの重厚なサウンドを融合させた NAOtheLAIZAのビートにAndreは、充実した日々と何ひとつ不満のない現在の心境をナルシシズムすら感じさせる圧倒的な自信と卓越したスキルでラップに落とし込む。制作ではAndreがスタジオで何気なく口ずさんだメロディーとリリックをそのままフックに採用。「いい感じ」という印象的なフレーズも、その場の空気から自然と生まれたという。

そして今回新たに奈良出身のラッパーEASTAを迎えたリミックスが完成。EASTAは歯切れのいいラップと自在なフロウでNAOtheLAIZAのビートを完全に乗りこなし、Andreとはまた異なるアプローチで楽曲に新たな推進力を加える。ビートの持つグルーヴを捉えながら次々とフロウを展開していくそのラップによって、オリジナルの持つ「E-kanji」な空気感はそのままに、楽曲はさらに鋭く、躍動感のあるものへとアップデートされている。

＜リリース情報＞

Andre & NAOtheLAIZA feat. EASTA

「E-kanji Remix」

配信中

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