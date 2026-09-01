リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年9月運勢ランキング」を発表した。

2026年9月運勢ランキング

12位「牡羊座」

12位は牡羊座

視野を広く持つことが、ツキを呼び込む時期です。普段、あまり話さない同僚やクラスメート、近所の人等と話してみて。

様々な人の価値観や言動に触れることで、あなたの気持ちや思考が整うでしょう。

それに伴い、仕事とプライベートの時間のやりくりが、うまく行くようになるはずです。 変化を恐れず、良い結果を招く情報を取りに行く姿勢を貫きましょう。

多忙で誰かと話す機会が得られなくても、普段見ないジャンルのWEBサイトや本を眺めて。現状を変えるヒントを手にできるでしょう。

特に「これをやりたい、やるべき」と思うことに、集中しやすくなるはずです。

11位「山羊座」

11位は山羊座

見直しの時期です。特に、恋愛面や働き方、お金について見直しましょう。 できれば人の意見を聞きながら進めて。それも、情報通の人を頼るのがおすすめです。

恋愛面については将来性があるかや、お相手が「自分を大切にしてくれているか？」がポイント。

そうでない恋ならば、手放しましょう。復活愛等、思わぬチャンスを招き入れやすくなります。

また、働き方やお金については、副業を検討するのもアリ。ただ、月の後半に入ると、地道にやってきたことの成果が出る可能性があります。

その成果に伴い、多忙になる可能性もあるため、休む時間もとれる働き方を考えましょう。

10位「牡牛座」

10位は牡牛座

やるべきことに集中したい時期。今の時期、仕事や勉強、家事等、やるべきことに集中することで、思わぬ発見をし、次の成果を呼び込みやすくなります。

後半、1度ボツになった案が採用される等「復活」と呼べることが起きる気配。今月の発見を生かし、思っていた以上の成果をあげられるそうです。

1か月を通して「私なんか」と感じることがちょくちょくあるかも。ですが、星周りのせいにすぎません。「私なんか」と思ったら、瞑想や深呼吸をして乗り切りましょう。

前向きな気持ちをキープできれば、恋愛もあなた自身の魅力を生かし、上手に進展させられるはずです。

9位「蠍座」

9位は蠍座

素直な気持ちを大切にしたい1か月。人と意見が食い違う時も、意地になったり、相手を試すような態度をとるのはやめて正解。穏やかにいきましょう。

どうしても説得したい時は「何か、こないだ芸能人が言ってたんだけどさ」等、インパクトがある人の言葉を借りて。有名人なら、エジソン等の偉人でも構いません。

特に恋愛面では、蠍座さんが上手に振舞うことで、婚約や結婚の話が出る可能性もあります。

人に気を使う分、精神的にちょっと疲れる場面も増えるでしょう。1人の時間を意識して確保し、自分のためにお金を使うことも大切。幸い、金運にはツキのある時期です。

8位「蟹座」

8位は蟹座

マイペースかつ、少人数での作業に向く時期。じっくり取り組むことで、最良の結果を導き出せる星回りです。

若干、上から急かされそうですが、納期をオーバーしていない限り、慌てないで。確度の高い情報を理由に、時間の掛かる理由を説明しましょう。

一方、目上の人を手伝ったり、何か習ったりすると、臨時収入を得られる見込み。「この人なら信じられる」と思える人の話は、聞いて正解です。

仕事や勉強面が充実する分、プライベートの時間も忘れずに。特に、恋人やパートナーとの時間はしっかり確保しましょう。

疲れない程度にワガママを聞いてあげると、縁が深まります。

7位「獅子座」

7位は獅子座

変化の波がある1か月。特に恋愛面での変化が起きやすい時期です。

「今まで全く気にならなかった人が気になる」「交際している人に不安を感じる」。こんなことがあれば、信頼できる仲間に相談しましょう。最良の道が開けます。

恋人との縁を深めたい場合は、共通の思い出のある場所に出掛けましょう。

仕事や勉強、家事の面では「仕上げにこだわりたい」という気持ちが高まる見込み。こちらも身近な人のサポートを受けると、思い通りに進めやすくなります。

金運も上昇する見込み。何かを相続する可能性もあります。あなたが本当にやりたいことを叶える資金にしましょう。

6位「水瓶座」

6位は水瓶座

人が幸運を運んでくれる時期。特に、恋や夢のチャンスは人が運んでくれます。

お誘いを受けたらできる限り断らないで。また、水瓶座さんから誰かを誘って出掛けても良いでしょう。できれば、人数は5人程度までに絞ると、動きやすくなります。

また、仕事にせよ家事にせよ勉強にせよ、早さよりも仕上がりのクオリティを重視して。小さな作業にも手を抜かず、ダブルチェックして提出することを心掛けましょう。

恋愛も、慌てないのが正解。ただし「結婚するって言われて5年。何も具体的に動いてくれない」」等、将来性のない関係は切ってOK。かえって新しい縁を呼び込みます。

5位「天秤座」

5位は天秤座

天秤座さんの「こだわり」を形にすること。これだけを考えたい1か月です。

「早く結果を出さなきゃ」と焦る必要はありません。また、周りの人と天秤座さん、過去の出来事と今を比べる必要もありません。

「こうしたい、こうなったら最高」。そんな、ビジョンだけを追ってOK。

月が後半に進むにつれ、そんな姿勢や出た結果を評価され、昇進する可能性もあります。引き抜きの話が出ても、おかしくない時期です。

恋愛の進展は、ゆっくり。小規模なグループ活動にツキがあります。

グループデートをしたり、友人と食事をしたりすると、落ち着いて恋と向き合えるでしょう。

4位「双子座」

4位は双子座

恋愛面において、変化の出やすい時期。結婚が決まる、カップルが成立する、復活愛から元サヤに戻るといった出来事が起きやすい時期です。

好きな人と過ごす時間が増えるでしょうが、お相手のお世話は焼きすぎないでおきましょう。

「私、ここまではできるけれど、ここからはあなたの責任」。こんな風に境界線を引いておくことで、後々のお付き合いが楽になります。

仕事面や勉強面でも「自分が全て、完璧にこなさなきゃ」と思う必要はありません。最低限のことをしているだけでも、丁寧な仕事ぶりを発揮できる時期です。

「期待以上の仕事」と評価されることもあるでしょう。

3位「射手座」

3位は射手座

あらゆるコミュニケーションにツキのある時期。職場、学校、家庭、恋愛と様々な場面で「人と話すの、楽しいな」と感じるでしょう。

特にツキがあるのは、学生時代の友人等、昔からの付き合いがある人。その人の紹介で、結婚につながる出会いを得る可能性もあります。

また、今月はリベンジにも向く時期。1度あきらめたビジネスプラン、学校、職場等にツキがあります。転職、資格取得、志望校変更等を狙っても良いでしょう。

恋愛面でも、復縁や再婚が見込める時。その他、疎遠になっていた家族との関係修復もあり得ます。仲間の力を借りながら、積極的に動きましょう。

2位「魚座」

2位は魚座

上司や先輩から、良い評価を受けたり、助けてもらったりしやすい時期。チャレンジ的な要素の強い、仕事を頼まれることもあるでしょう。

この時期は「ちょっと心配」と思っても、引き受けて正解。上司や先輩に相談しながら進めれば、昔から抱いていた夢を、実現できる可能性もあります。

大きな仕事以外も、きっちり完璧を目指して正解。ケアレスミスに気を付けると、順調に進められるでしょう。

また、できる範囲で後輩や部下の面倒を見てあげると、職場のムードが良いものになります。

仕事が順調に進めば、恋愛のチャンスも手にできるはず。出会いは職場や取引先に転がっている見込み。

カップルさんは、親しい人のアドバイスを聞くと、結婚に近づけそうです。

1位「乙女座」

1位は乙女座

仕事やライフワーク、勉強面で収穫を得やすい時。入札を勝ち抜く、試験に合格するといった成果が出るでしょう。転職も、オファーを受けて実現しやすい時期です。

良い結果を出したいという気持ちが募る時ですが、慌てないで。仕上がりにこだわりましょう。より良い結果をだせるはずです。

後半は、付き合う人や環境が変わりやすい時期。また、恋愛も進展しやすい時期なので、交際が始まったり、結婚話が出ることも考えられます。

自分1人の時間や、恋人と過ごす時間は、忙しくても確保して吉。お金も、自分や恋人、大切な人のために使うと、大きなツキを呼び込みます。