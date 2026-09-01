リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年9月運勢ランキング」を発表した。
12位「牡羊座」
視野を広く持つことが、ツキを呼び込む時期です。普段、あまり話さない同僚やクラスメート、近所の人等と話してみて。
様々な人の価値観や言動に触れることで、あなたの気持ちや思考が整うでしょう。
それに伴い、仕事とプライベートの時間のやりくりが、うまく行くようになるはずです。 変化を恐れず、良い結果を招く情報を取りに行く姿勢を貫きましょう。
多忙で誰かと話す機会が得られなくても、普段見ないジャンルのWEBサイトや本を眺めて。現状を変えるヒントを手にできるでしょう。
特に「これをやりたい、やるべき」と思うことに、集中しやすくなるはずです。
11位「山羊座」
見直しの時期です。特に、恋愛面や働き方、お金について見直しましょう。 できれば人の意見を聞きながら進めて。それも、情報通の人を頼るのがおすすめです。
恋愛面については将来性があるかや、お相手が「自分を大切にしてくれているか？」がポイント。
そうでない恋ならば、手放しましょう。復活愛等、思わぬチャンスを招き入れやすくなります。
また、働き方やお金については、副業を検討するのもアリ。ただ、月の後半に入ると、地道にやってきたことの成果が出る可能性があります。
その成果に伴い、多忙になる可能性もあるため、休む時間もとれる働き方を考えましょう。
10位「牡牛座」
やるべきことに集中したい時期。今の時期、仕事や勉強、家事等、やるべきことに集中することで、思わぬ発見をし、次の成果を呼び込みやすくなります。
後半、1度ボツになった案が採用される等「復活」と呼べることが起きる気配。今月の発見を生かし、思っていた以上の成果をあげられるそうです。
1か月を通して「私なんか」と感じることがちょくちょくあるかも。ですが、星周りのせいにすぎません。「私なんか」と思ったら、瞑想や深呼吸をして乗り切りましょう。
前向きな気持ちをキープできれば、恋愛もあなた自身の魅力を生かし、上手に進展させられるはずです。
9位「蠍座」
素直な気持ちを大切にしたい1か月。人と意見が食い違う時も、意地になったり、相手を試すような態度をとるのはやめて正解。穏やかにいきましょう。
どうしても説得したい時は「何か、こないだ芸能人が言ってたんだけどさ」等、インパクトがある人の言葉を借りて。有名人なら、エジソン等の偉人でも構いません。
特に恋愛面では、蠍座さんが上手に振舞うことで、婚約や結婚の話が出る可能性もあります。
人に気を使う分、精神的にちょっと疲れる場面も増えるでしょう。1人の時間を意識して確保し、自分のためにお金を使うことも大切。幸い、金運にはツキのある時期です。
8位「蟹座」
マイペースかつ、少人数での作業に向く時期。じっくり取り組むことで、最良の結果を導き出せる星回りです。
若干、上から急かされそうですが、納期をオーバーしていない限り、慌てないで。確度の高い情報を理由に、時間の掛かる理由を説明しましょう。
一方、目上の人を手伝ったり、何か習ったりすると、臨時収入を得られる見込み。「この人なら信じられる」と思える人の話は、聞いて正解です。
仕事や勉強面が充実する分、プライベートの時間も忘れずに。特に、恋人やパートナーとの時間はしっかり確保しましょう。
疲れない程度にワガママを聞いてあげると、縁が深まります。
7位「獅子座」
変化の波がある1か月。特に恋愛面での変化が起きやすい時期です。
「今まで全く気にならなかった人が気になる」「交際している人に不安を感じる」。こんなことがあれば、信頼できる仲間に相談しましょう。最良の道が開けます。
恋人との縁を深めたい場合は、共通の思い出のある場所に出掛けましょう。
仕事や勉強、家事の面では「仕上げにこだわりたい」という気持ちが高まる見込み。こちらも身近な人のサポートを受けると、思い通りに進めやすくなります。
金運も上昇する見込み。何かを相続する可能性もあります。あなたが本当にやりたいことを叶える資金にしましょう。
6位「水瓶座」
人が幸運を運んでくれる時期。特に、恋や夢のチャンスは人が運んでくれます。
お誘いを受けたらできる限り断らないで。また、水瓶座さんから誰かを誘って出掛けても良いでしょう。できれば、人数は5人程度までに絞ると、動きやすくなります。
また、仕事にせよ家事にせよ勉強にせよ、早さよりも仕上がりのクオリティを重視して。小さな作業にも手を抜かず、ダブルチェックして提出することを心掛けましょう。
恋愛も、慌てないのが正解。ただし「結婚するって言われて5年。何も具体的に動いてくれない」」等、将来性のない関係は切ってOK。かえって新しい縁を呼び込みます。
5位「天秤座」
天秤座さんの「こだわり」を形にすること。これだけを考えたい1か月です。
「早く結果を出さなきゃ」と焦る必要はありません。また、周りの人と天秤座さん、過去の出来事と今を比べる必要もありません。
「こうしたい、こうなったら最高」。そんな、ビジョンだけを追ってOK。
月が後半に進むにつれ、そんな姿勢や出た結果を評価され、昇進する可能性もあります。引き抜きの話が出ても、おかしくない時期です。
恋愛の進展は、ゆっくり。小規模なグループ活動にツキがあります。
グループデートをしたり、友人と食事をしたりすると、落ち着いて恋と向き合えるでしょう。
4位「双子座」
恋愛面において、変化の出やすい時期。結婚が決まる、カップルが成立する、復活愛から元サヤに戻るといった出来事が起きやすい時期です。
好きな人と過ごす時間が増えるでしょうが、お相手のお世話は焼きすぎないでおきましょう。
「私、ここまではできるけれど、ここからはあなたの責任」。こんな風に境界線を引いておくことで、後々のお付き合いが楽になります。
仕事面や勉強面でも「自分が全て、完璧にこなさなきゃ」と思う必要はありません。最低限のことをしているだけでも、丁寧な仕事ぶりを発揮できる時期です。
「期待以上の仕事」と評価されることもあるでしょう。
3位「射手座」
あらゆるコミュニケーションにツキのある時期。職場、学校、家庭、恋愛と様々な場面で「人と話すの、楽しいな」と感じるでしょう。
特にツキがあるのは、学生時代の友人等、昔からの付き合いがある人。その人の紹介で、結婚につながる出会いを得る可能性もあります。
また、今月はリベンジにも向く時期。1度あきらめたビジネスプラン、学校、職場等にツキがあります。転職、資格取得、志望校変更等を狙っても良いでしょう。
恋愛面でも、復縁や再婚が見込める時。その他、疎遠になっていた家族との関係修復もあり得ます。仲間の力を借りながら、積極的に動きましょう。
2位「魚座」
上司や先輩から、良い評価を受けたり、助けてもらったりしやすい時期。チャレンジ的な要素の強い、仕事を頼まれることもあるでしょう。
この時期は「ちょっと心配」と思っても、引き受けて正解。上司や先輩に相談しながら進めれば、昔から抱いていた夢を、実現できる可能性もあります。
大きな仕事以外も、きっちり完璧を目指して正解。ケアレスミスに気を付けると、順調に進められるでしょう。
また、できる範囲で後輩や部下の面倒を見てあげると、職場のムードが良いものになります。
仕事が順調に進めば、恋愛のチャンスも手にできるはず。出会いは職場や取引先に転がっている見込み。
カップルさんは、親しい人のアドバイスを聞くと、結婚に近づけそうです。
1位「乙女座」
仕事やライフワーク、勉強面で収穫を得やすい時。入札を勝ち抜く、試験に合格するといった成果が出るでしょう。転職も、オファーを受けて実現しやすい時期です。
良い結果を出したいという気持ちが募る時ですが、慌てないで。仕上がりにこだわりましょう。より良い結果をだせるはずです。
後半は、付き合う人や環境が変わりやすい時期。また、恋愛も進展しやすい時期なので、交際が始まったり、結婚話が出ることも考えられます。
自分1人の時間や、恋人と過ごす時間は、忙しくても確保して吉。お金も、自分や恋人、大切な人のために使うと、大きなツキを呼び込みます。