緑色に輝くシャインマスカット、紫色に艶めく巨峰……。今まさに旬を迎えているぶどうは、今や、日本が世界に誇る高級フルーツとなっています。そこで今回は、食品スーパーの「マルエツ」公式のInstagramから、ぶどうを長持ちさせる簡単テクを紹介。なんと、たった1秒、あることをするだけで鮮度が劇的に長持ちするのだとか!!

ぶどうを冷蔵庫で長持ちさせるワザ

裏技は、冷蔵庫で保存する場合と、冷凍保存の2種類。教えてくれるのは、料理家の横田睦美さん(@muccinpurin)です。

まずは、冷蔵庫で保存する場合から。はじめに、てっぺんの枝の先を斜めにカットします。

次に、房からぶどうの実をひと粒もいで、それを、カットした枝に刺すんです!

これは画期的ですね。こうすることで、軸から水分と養分が供給され、房のぶどうが長持ちするのだとか。あとは、房全体をキッチンペーパーでくるっと包んでポリ袋に入れるだけ。

チルド室で保存すれば、2週間～1カ月間、フレッシュなぶどうを味わうことができるそうです!!

ちなみに、洗ってから保存すると傷みやすくなるため、食べる直前に、食べる分だけ水洗いするのがおすすめ。

ぶどうを冷凍保存する場合

続いて「冷凍保存」の方法です。冷凍する場合は、ひと粒ずつ、軸を2～3ミリ残してカット。

洗って水気を拭き取ったら、保存容器にキッチンペーパーを敷いてぶどうを並べ、上からもキッチンペーパーをかぶせます。

あとは、蓋をして冷凍庫へ。ぶどうのまるごとアイスの完成です!

このままシャリシャリのぶどうを味わうのもいいですが、おすすめは、氷代わりにグラスにIN。

炭酸水やお酒を注げば、香りも見た目も爽やかなオリジナルドリンクの出来上がり。オシャレで美味しいなんて、最高ですね。

いかがでしたか? この方法さえ覚えておけば、箱買いしても、ひとりで1房買っても大丈夫。安心して、高級なぶどうを大事にゆっくりと味わうことができるというもの。どちらも簡単にできるので、ぜひ試してみてくださいね。