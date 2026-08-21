「なぜかいつもお金に困らない人」と「頑張っているのになぜか貯まらない人」——

誰しも一度は気にしたことがある「金運」。西洋占星術において、12星座はそれぞれ全く異なる「お金との付き合い方」や「稼ぎ方のセンス」を持っています。

今回は、12星座が持つポテンシャルや「お金を引き寄せる力」に注目。金運が強い星座ランキングを12位から1位まで一挙にご紹介します！ぜひ楽しみながらチェックしてみてくださいね。

12位 魚座 ―― 【お金よりも「愛と夢」! 感性優先のロマンチスト】

人情味にあふれ、他人のために喜んでお金を使ってしまうあなた。推し活やアート、困っている友人への援助など、心が動くことには財布の紐がユルユルになります。金運自体は悪くありません。ですが、お金の管理がちょっぴり苦手。「いくら使ったか」を可視化するアプリなどを導入すると、しっかりお金が残るようになります。

11位 双子座 ―― 【流動性ナンバーワン! 好奇心が資産形成を邪魔する?】

情報収集力・アンテナの鋭さはピカイチのあなた。最新ガジェットやトレンド情報、趣味や学びへの投資を惜しみません。稼ぐセンスやアイデアは抜群！ですが、それ以上に「お金を使う楽しさ」に目がないため、手元に留まりにくいのが玉にキズ。自動積立などを活用して「入ってきた瞬間に確保する」仕組みを作ると、金運が一気に安定します。

10位 牡羊座 ―― 【パイオニア精神の稼ぎ頭 即決が命取り?】

「これだ!」と思った瞬間の行動力と決断力は12星座ナンバーワン! 行動力・突破力に優れ、稼ぐ力そのものは高く、先行者利益をガッチリ掴み取る勝負強さを持つあなた。ただし「欲しい!」と思ったら即購入する性格が、せっかくの収入を右から左へと流してしまう原因に。スピード感はそのままに、財布に一呼吸置く工夫が鍵です。

9位 獅子座 ―― 【ハイリスクハイリターン! 大金引き寄せ体質】

ドラマチックで華やかな存在感を持つあなた。自らが主役となって大きく稼ぐ「事業家タイプ」。使う額も、稼ぐ額もトップクラス。一見すると派手な買い物を好む浪費家に見えますが、自分を高めるための投資を惜しまないため、結果的にそのステータスがさらに大きな仕事や富を呼び寄せます。ただし見栄による浪費とは紙一重なので要注意です。

8位 蟹座 ―― 【愛する家族と家を守る! コツコツ型生活防衛のプロ】

仲間や家族をとても大切にするあなた。「守るためのお金」に対する意識が非常に高いのが特徴です。無駄遣いを嫌い、家計のやりくりや割引・ポイント活用などの節約術は、秀逸です。派手な一獲千金は狙いませんが、人生の後半になればなるほど、強固な資産の城を築き上げる堅実派です。ただし、情に流されてしまうと、財布の紐がユルむかも。

7位 天秤座 ―― 【人脈が金脈を連れてくるスタイリッシュ派】

あなたの金運の源泉は「人脈」と「美意識」。オシャレや美容、交際費にはしっかりお金をかけます。持ち前のセンスと好感度の高さで、有益な情報や成功を引き寄せていきます。「お金は循環させてこそ入ってくる」を地で行くタイプ。ですが、迷ってしまうとチャンスを逃がすことも。決断力を磨くことで一気に金運が伸びる星座です。

6位 射手座 ―― 【スケール大の冒険家！使うときはドカンと豪快派】

自由を愛するあなた。体験や旅行、自己投資にお金を注ぐタイプ。海外にも縁が深く、「人生楽しんだもん勝ち！」という大らかな金銭感覚の持ち主。お金に執着しないため、一見財産が貯まりにくく見えますが、その豪快な投資が大きなチャンスになることも。スケールが大きい分、金運の波もアップダウンの激しい一撃必殺型です。

5位 山羊座 ―― 【堅牢なる資産家 着実な努力で社会の頂点へ!】

12星座の中で最も野心家であり、「実行力」を持っているあなた。長期目線でコツコツと資産と地位を築き上げていくのがあなたの真骨頂です。出世による収入アップにも強く、「気づけば周囲より豊かになっていた」というタイプ。年齢を重ねるごとに総資産額が右肩上がりに増えていく、まさに本物の金持ちになる才能を持っています。

4位 水瓶座 ―― 【無欲が金運を招く! 新しい仕組みで稼ぐ天才】

「みんなが買っているから」という理由で物を買うことはまずないあなた。独自の発想力とロジックを持ち、最新テクノロジーへの投資など、既存のルールにとらわれない姿勢が金運に直結。一般的な「貯金」には興味を示しませんが、ハマると爆発的な財を成すポテンシャルを秘めています。無欲で勝利を掴んでいくタイプです。

3位 蠍座 ―― 【秘めたる富豪 隠れた不労所得や遺産運も!?】

あなたの金運は「引き寄せる力」と「一点集中の探究心」が特徴です。徹底的に集中し、誰も真似できない専門性を磨いて巨万の富を得る実力があります。さらに相続・投資・パートナーの収入など、自分以外のところから大きな財を引き寄せる力を持っています。思いがけない形でビッグな財産を手にする強運の持ち主です。

2位 乙女座 ―― 【1円単位まで見逃さない! 完璧なマネープランナー】

節約・家計管理・実務スキルの高さは12星座随一。その高い分析力で無駄な支出を徹底的に洗い出し、家計簿や資産運用の管理も完璧にこなすあなた。リスクの高いギャンブルには手を出さず、確実性の高い方法でコツコツ資産を増やしていくスキルを持ちます。生涯を通じてお金に困るリスクが最も低い優等生です。

1位 牡牛座 ―― 【貯まる体質No.1 金運の王様!】

栄えある1位は牡牛座。12星座の中で最も強い金運のポテンシャルを秘めています。価値あるもの（不動産、貴金属、高品質な資産など）を自然と手元に引き寄せ、じっくりと育てる才能があります。堅実に資産を積み上げる「貯まる体質」の代表格であり、無理な浪費もしない安定感も魅力。一生を通じて豊かな暮らしを享受できる圧倒的な金運キングです。

おわりに

いかがでしたか? もちろん金運は星座だけで決まるものではなく、日々の習慣や心がけによっても大きく変わっていきます。ランキングが低かった星座の方も、がっかりする必要はありません。あなたの強みを活かし、弱みをカバーする意識を持つことこそが、最大の金運アップの秘訣です。星たちの性質をヒントにして、あなたらしい豊かなマネーライフを引き寄せていきましょう!