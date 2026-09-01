金運を味方につけたいあなたへ── 9月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、8月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 水瓶座

一度立ち止まって再点検したいとき。とはいえ、焦って何を変えようと思わなくても大丈夫です。いらなくなったモは、処分するか、リサイクルへ。するとそのスキマに金運が入ってきます。家族やパートナーとの共有資産、保険、税金などにも目を向けると朗報アリ。

★ラッキーアクション

・「整える力」を司る11日（乙女座新月）には「新しい取り組み」ことについて、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・シナモン

★幸運を引き寄せるヒント

断捨離をする

第11位 双子座

お金に関する情報が次々と入ってきそうなとき。これまで「これが一番」と思っていた投資法や節約術を見直したくなるかも。11日の新月頃は、家計改善の好機です。ですが、選択肢が多くなる分、迷うことも。情報を「知る」だけでなく「選ぶ力」が金運を左右する鍵。

★ラッキーアクション

・「整える力」を司る11日（乙女座新月）には「集中と選択」にして叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・カフェオレ

★幸運を引き寄せるヒント

深呼吸してから、決断する

第10位 山羊座

アクシデントに見舞われ、予想外の出費を迫られそう。ここで出てきた問題は、そのまま放っておくと、後々面倒なことになる模様。逆に考えれば、今のうちに対処しておけば、最小限の労力で済むのでお得という考え方につながります。丁寧な対応が、長期の安定へ。

★ラッキーアクション

・「整える力」を司る11日（乙女座新月）には「安心」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・緑のハンカチ

★幸運を引き寄せるヒント

朝起きたら窓を開けて朝日を浴びる

第9位 牡羊座

あなたの心が揺れると、金運まで揺れ動いてしまいそう。あなたの星座でおきる27日の満月は、要注意。衝動買がしたくなったら、"欲しい理由"を書き出してみて。仕事や趣味など「もっと成長したい」と思う分野の自己投資は〇。メリハリをつけた使い方が金運アップに。

★ラッキーアクション

・「整える力」を司る11日（乙女座新月）には「健康」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・ラムネ

★幸運を引き寄せるヒント

温泉に入る