2026年9月の開運カレンダーに掲載されている吉日は下記のとおり。

大明日:ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。

母倉日:縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。

一粒万倍日:開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。

天恩日:祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。

天赦日:年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。

巳の日:12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。

己巳の日:巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。

寅の日:人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。

鬼宿日:結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。

月徳日: 基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

2026年9月の代表的な開運日は、4日・6日・7日。

9月4日は、巳の日と天恩日と大安が重なる日で、お金や仕事に関することにツキがある。口座を開設したり、ローンを組んだりすることに向く日で、開店や新たな事業の始動の日に充てるのも吉とのこと。

新規のプランを提案したり、将来につながる勉強を始めるのもおすすめ。また、金運が良いため、宝くじを普段より多めに買ったり財布の新調にも向く。

9月6日は、一粒万倍日と母倉日と天恩日が重なる日曜日。小さいことでも未来につながる行動を心がけると良いとのこと。

不動産や車等の大きなものの買い物にもツキがあるほか、引っ越しや挙式にも向いている日となる。予約が必要なものはなるべく早い時間、午前中に予定を入れてもらうと吉。

9月7日は、一粒万倍日と大明日と友引が重なる。おめでたいことや良いことをすると運が味方する開運日で、挙式や入籍、引っ越し、建築、開店など、大きな行事に向く。

勉強やプロジェクト、趣味を始める日にもおすすめ。また、小物を新調するのも吉で、宝くじや財布を新調するのもアリとのこと。