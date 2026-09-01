「仕事よりプライベートを優先したい」「有給はしっかり取りたい」など、仕事に対する価値観もさまざま。特にZ世代の後輩と働いていると、思わぬ場面で「自分たちとは感覚が違うかも……」と驚くこともあるのではないでしょうか。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代との有給に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「プレゼン日に休みたいZ世代の後輩、渋ったらどうなった?」

Z世代の後輩から「有給を取りたい」と申し出がありました。

主人公が確認すると、その日はプレゼン日でした。「さすがにその日は……」と、後輩の有給取得に難色を示した主人公。すると、このあと予想外の展開が待っていました。

さて、有給の承認を渋ると、何が起きたのでしょうか？

① 課長に「有給を断らないで」と注意された

② 後輩に「じゃあプレゼンの日を変えましょう」と提案された

③ 後輩に「僕がいなくても大丈夫ですよ」と背中を押された

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✅プレゼン日に休みたい後輩、「その日はさすがに」と渋ったら……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代の扱いにタジタジ...?

「退職代行」や「パワハラ」など、職場をめぐるさまざまな職場環境が問題視されてきています。そんな中、働き方に対する価値観の違いから、Z世代の後輩に「どう伝えるのがいいんだろう……」と、接し方に迷うこともあるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは① 課長に「有給を断らないで」と注意された でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!