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【ソ 1-2 日】
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試合終了
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OUT
6番 川瀬 晃 見逃し三振 3アウト
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OUT
柳川 大晟 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー緒方 理貢 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 近藤 健介 に代わって 3番 緒方 理貢
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：サード 代走 奈良間 大己 に代わって 2番 山縣 秀
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OUT
守備交代：セカンド 山縣 秀 に代わって 7番 奈良間 大己
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OUT
守備交代：ライト Ｒ・カストロ に代わって 4番 細川 凌平
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OUT
守備交代：レフト 今川 優馬 に代わって 1番 Ｒ・カストロ
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
2番 山縣 秀 センターフライ 3アウト
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OUT
ソ1-2日
1番 Ｒ・カストロ センターヒット 日本ハム得点！ ソ 1-2 日 ランナー：1塁
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OUT
9番 五十幡 亮汰 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 水野 達稀 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 野村 佑希 に代わって 7番 奈良間 大己
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OUT
サード 栗原 陵矢が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
7番 野村 佑希 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 郡司 裕也 に代わって 5番 進藤 勇也
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 福也 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
6番 清宮 幸太郎 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 今川 優馬 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 川瀬 晃 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 ファーストライナー 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 吉田 賢吾 に代わって 1番 Ｒ・カストロ
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OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 3アウト
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OUT
2番 山縣 秀 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 五十幡 亮汰 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 水野 達稀 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 野村 佑希 セカンドフライ 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 海野 隆司 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 柳町 達 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 今川 優馬 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 山縣 秀 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 川瀬 晃 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
ショート 水野 達稀が後逸 ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 吉田 賢吾 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 五十幡 亮汰 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 水野 達稀 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 周東 佑京 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 野村 佑希 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
ソ1-1日
4番 今川 優馬 レフトホームラン 日本ハム得点！ ソ 1-1 日
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OUT
9番 庄子 雄大 セカンドライナー 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 柳町 達 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
2番 山縣 秀 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 川瀬 晃 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
ソ1-0日
5番 柳田 悠岐 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 日 ランナー：1、3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
3番 近藤 健介 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 センターヒット ランナー：1塁
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