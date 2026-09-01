-
【西 0-1 ロ】
-
試合終了
-
OUT
5番 渡部 聖弥 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｔ・ネビン サードゴロ 2アウト
-
OUT
3番 長谷川 信哉 見逃し三振 1アウト
-
OUT
守備交代：レフト 山口 航輝 に代わって 3番 西川 史礁
-
OUT
守備交代：センター 藤原 恭大 に代わって 2番 愛斗
-
OUT
守備交代：ライト 西川 史礁 に代わって 1番 藤原 恭大
-
OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 横山 陸人
-
OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
2番 山口 航輝 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 平良 海馬 に代わって 10番 森脇 亮介
-
OUT
2番 小島 大河 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 Ａ・カナリオ ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
9番 滝澤 夏央 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 桑原 将志 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ファースト 上田 希由翔 に代わって 8番 池田 来翔
-
OUT
投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 鈴木 昭汰
-
OUT
9番 山﨑 剛 ピッチャーライナー 3アウト
-
OUT
8番 上田 希由翔 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 小川 龍成 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
7番 林 安可 センターフライ 3アウト
-
OUT
6番 外崎 修汰 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 1アウト
-
OUT
6番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
5番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 西川 史礁 ピッチャーライナー 1アウト
-
OUT
2番 山口 航輝 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 長谷川 信哉 サードダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 小島 大河 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ショート 茶谷 健太 に代わって 9番 山﨑 剛
-
OUT
1番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 茶谷 健太 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 上田 希由翔 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 小川 龍成 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
9番 滝澤 夏央 キャッチャーファウルフライ 3アウト
-
OUT
8番 桑原 将志 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 林 安可 センターフライ 2アウト
-
OUT
6番 外崎 修汰 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
6番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 安田 尚憲 見逃し三振 2アウト
-
OUT
4番 佐藤 都志也 センターフライ 1アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 Ｔ・ネビン センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 長谷川 信哉 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 小島 大河 センターフライ 1アウト
-
OUT
3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト
-
OUT
2番 山口 航輝 センターフライ 2アウト
-
OUT
1番 藤原 恭大 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 桑原 将志 ライトフライ 2アウト
-
OUT
7番 林 安可 空振り三振 1アウト
-
OUT
9番 茶谷 健太 サードダブルプレイ 3アウト
-
OUT
8番 上田 希由翔 レフトフライ 1アウト
-
OUT
7番 小川 龍成 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 1アウト
-
OUT
6番 寺地 隆成 ライトフライ 3アウト
-
OUT
西0-1ロ
5番 安田 尚憲 センターヒット ロッテ得点！ 西 0-1 ロ ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 佐藤 都志也 デッドボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 西川 史礁 ライトファウルフライ 2アウト
-
OUT
2番 山口 航輝 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 長谷川 信哉 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 小島 大河 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.