2026.09.01 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 X 1 6 0
  • 【西 0-1 ロ】
  • 試合終了
  • OUT

    5番 渡部 聖弥 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン サードゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 山口 航輝 に代わって 3番 西川 史礁

  • OUT

    守備交代：センター 藤原 恭大 に代わって 2番 愛斗

  • OUT

    守備交代：ライト 西川 史礁 に代わって 1番 藤原 恭大

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 横山 陸人

  • OUT

    3番 西川 史礁 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 平良 海馬 に代わって 10番 森脇 亮介

  • OUT

    2番 小島 大河 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 滝澤 夏央 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 桑原 将志 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ファースト 上田 希由翔 に代わって 8番 池田 来翔

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 鈴木 昭汰

  • OUT

    9番 山﨑 剛 ピッチャーライナー 3アウト

  • OUT

    8番 上田 希由翔 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 小川 龍成 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 林 安可 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 外崎 修汰 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 西川 史礁 ピッチャーライナー 1アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ショート 茶谷 健太 に代わって 9番 山﨑 剛

  • OUT

    1番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 茶谷 健太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 上田 希由翔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 小川 龍成 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    9番 滝澤 夏央 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    8番 桑原 将志 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 林 安可 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 外崎 修汰 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    6番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 安田 尚憲 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 都志也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 桑原 将志 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 林 安可 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 茶谷 健太 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    8番 上田 希由翔 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 小川 龍成 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 寺地 隆成 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    西0-1ロ

    5番 安田 尚憲 センターヒット ロッテ得点！ 西 0-1 ロ ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 佐藤 都志也 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 西川 史礁 ライトファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト

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