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【広 5-1 中】
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試合終了
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートライナー 3アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：サード 佐々木 泰 に代わって 9番 二俣 翔一
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OUT
守備交代：ファースト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 6番 佐々木 泰
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OUT
投手交代：ピッチャー 床田 寛樹 に代わって 4番 Ｆ・ターノック
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OUT
6番 佐々木 泰 サードゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
5番 菊池 涼介 レフトフライ 2アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 坂倉 将吾 に代わって 4番 辰見 鴻之介
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 久保 修 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福元 悠真 に代わって 9番 草加 勝
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OUT
2番 上林 誠知 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 2アウト
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OUT
9番 福元 悠真 セカンドフライ 1アウト
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OUT
代打：森 博人 に代わって 9番 福元 悠真
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OUT
広5-1中
8番 田中 幹也 レフトホームラン 中日得点！ 広 5-1 中
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OUT
2番 大盛 穂 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 名原 典彦 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 床田 寛樹 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 石伊 雄太 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 名原 典彦 に代わって 3番 久保 修
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OUT
守備交代：レフト Ｓ・ファビアン に代わって 1番 名原 典彦
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OUT
8番 勝田 成 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 藤嶋 健人 に代わって 9番 森 博人
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OUT
7番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
広5-0中
6番 佐々木 泰 ライトヒット 広島得点！ 広 5-0 中 ランナー：1塁
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OUT
広4-0中
5番 菊池 涼介 レフトツーベースヒット 広島得点！ 広 4-0 中 ランナー：3塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 大野 雄大 に代わって 9番 藤嶋 健人
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OUT
広1-0中
2番 大盛 穂 ライトスリーベースヒット 広島得点！ 広 1-0 中 ランナー：3塁
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OUT
1番 名原 典彦 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 床田 寛樹 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
8番 勝田 成 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー セカンドフライ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 上林 誠知 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 大野 雄大 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 田中 幹也 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
7番 石伊 雄太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 大盛 穂 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
1番 名原 典彦 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 上林 誠知 ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 床田 寛樹 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 勝田 成 ショートゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
6番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 大野 雄大 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 田中 幹也 セカンドフライ 1アウト
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OUT
7番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 2アウト
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OUT
2番 大盛 穂 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
1番 名原 典彦 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 床田 寛樹 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー センターフライ 1アウト
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OUT
8番 勝田 成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 菊池 涼介 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 上林 誠知 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー大盛 穂 盗塁失敗 2アウト
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OUT
2番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 名原 典彦 ピッチャーゴロ 1アウト
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