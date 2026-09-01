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【Ｄ 3-4 巨】
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試合終了
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OUT
Ｄ3-4巨
8番 石塚 裕惺 ライト犠牲フライ 巨人得点！ Ｄ 3-4 巨 2アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 泉口 友汰 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 大城 卓三 に代わって 5番 湯浅 大
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OUT
5番 大城 卓三 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 虎大 に代わって 9番 Ｊ・ルイーズ
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OUT
7番 林 琢真 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 9番 Ｒ・マルティネス
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OUT
守備交代：レフト 代走 鈴木 大和 に代わって 3番 鈴木 大和
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OUT
1塁ランナー鈴木 大和 盗塁失敗 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 3番 鈴木 大和
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OUT
3番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 松本 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 9番 中川 虎大
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 坂本 勇人 に代わって 9番 田中 瑛斗
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：中川 皓太 に代わって 9番 坂本 勇人
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OUT
8番 石塚 裕惺 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 井上 朋也 に代わって 9番 浜地 真澄
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OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 井上 朋也 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：石田 裕太郎 に代わって 9番 井上 朋也
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OUT
8番 戸柱 恭孝 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 丸 佳浩 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 林 琢真 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 9番 森田 駿哉
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OUT
2番 松本 剛 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
Ｄ3-3巨
1番 浦田 俊輔 レフト犠牲フライ 巨人得点！ Ｄ 3-3 巨 1アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 中山 礼都 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
代打：戸郷 翔征 に代わって 9番 中山 礼都
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OUT
8番 石塚 裕惺 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 センターフライ 1アウト
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OUT
Ｄ3-2巨
1番 度会 隆輝 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-2 巨
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OUT
7番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
6番 泉口 友汰 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 大城 卓三 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 石田 裕太郎 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 林 琢真 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 丸 佳浩 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 松本 剛 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 サードフライ 1アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 2アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 戸郷 翔征 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 石塚 裕惺 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
Ｄ2-2巨
9番 石田 裕太郎 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-2 巨 ランナー：1塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 レフトフライ 1アウト
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OUT
1塁ランナー林 琢真 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 林 琢真 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 泉口 友汰 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 大城 卓三 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 1アウト
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OUT
Ｄ1-2巨
3番 丸 佳浩 レフトヒット 巨人得点！ Ｄ 1-2 巨 ランナー：1塁
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OUT
2番 松本 剛 サードツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 ピッチャーフライ 3アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 ショートフライ 2アウト
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OUT
Ｄ1-0巨
レフト 丸 佳浩がファンブル ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 巨 ランナー：1、2塁
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OUT
Ｄ0-0巨
4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 レフトフライ 1アウト
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