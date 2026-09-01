2026.09.01 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0
巨人 2 0 0 0 1 0 0 0 1X 4 10 1
  • 【Ｄ 3-4 巨】
  • 試合終了

  • OUT

    Ｄ3-4巨

    8番 石塚 裕惺 ライト犠牲フライ 巨人得点！ Ｄ 3-4 巨 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 泉口 友汰 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 大城 卓三 に代わって 5番 湯浅 大

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 中川 虎大 に代わって 9番 Ｊ・ルイーズ

  • OUT

    7番 林 琢真 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 9番 Ｒ・マルティネス

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 鈴木 大和 に代わって 3番 鈴木 大和

  • OUT

    1塁ランナー鈴木 大和 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 3番 鈴木 大和

  • OUT

    3番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 松本 剛 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 9番 中川 虎大

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 坂本 勇人 に代わって 9番 田中 瑛斗

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：中川 皓太 に代わって 9番 坂本 勇人

  • OUT

    8番 石塚 裕惺 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    7番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 井上 朋也 に代わって 9番 浜地 真澄

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 井上 朋也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：石田 裕太郎 に代わって 9番 井上 朋也

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 9番 中川 皓太

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 丸 佳浩 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 9番 森田 駿哉

  • OUT

    2番 松本 剛 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    Ｄ3-3巨

    1番 浦田 俊輔 レフト犠牲フライ 巨人得点！ Ｄ 3-3 巨 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    9番 中山 礼都 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    代打：戸郷 翔征 に代わって 9番 中山 礼都

  • OUT

    8番 石塚 裕惺 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 センターフライ 1アウト

  • OUT

    Ｄ3-2巨

    1番 度会 隆輝 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-2 巨

  • OUT

    7番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 泉口 友汰 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 石田 裕太郎 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 林 琢真 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 丸 佳浩 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 サードフライ 1アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 戸郷 翔征 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 石塚 裕惺 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    Ｄ2-2巨

    9番 石田 裕太郎 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-2 巨 ランナー：1塁

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー林 琢真 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 林 琢真 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 泉口 友汰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    Ｄ1-2巨

    3番 丸 佳浩 レフトヒット 巨人得点！ Ｄ 1-2 巨 ランナー：1塁

  • OUT

    2番 松本 剛 サードツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 ピッチャーフライ 3アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    Ｄ1-0巨

    レフト 丸 佳浩がファンブル ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 巨 ランナー：1、2塁

  • OUT

    Ｄ0-0巨

    4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 レフトフライ 1アウト

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