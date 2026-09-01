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【オ 1-5 楽】
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試合終了
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OUT
2番 宗 佑磨 セカンドライナー 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：麦谷 祐介 に代わって 9番 中川 圭太
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OUT
8番 若月 健矢 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真
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OUT
9番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト
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OUT
オ1-5楽
8番 堀内 謙伍 ライト犠牲フライ 楽天得点！ オ 1-5 楽 2アウト
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OUT
7番 辰己 涼介 空振り三振 1アウト
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OUT
ピッチャー 片山 楽生が悪送球 ランナー：3塁
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OUT
セカンド 野口 智哉がファンブル ランナー：1塁
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OUT
6番 村林 一輝 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 古田島 成龍 に代わって 10番 片山 楽生
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OUT
7番 山中 稜真 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 野口 智哉 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
オ1-4楽
3番 来田 涼斗 ライトホームラン オリックス得点！ オ 1-4 楽
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OUT
守備交代：ファースト YG安田 に代わって 9番 黒川 史陽
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OUT
守備交代：サード 黒川 史陽 に代わって 6番 村林 一輝
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OUT
守備交代：セカンド 村林 一輝 に代わって 2番 小深田 大翔
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OUT
投手交代：ピッチャー 西口 直人 に代わって 10番 九谷 瑠
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OUT
5番 小森 航大郎 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
オ0-4楽
3番 宗山 塁 ライトホームラン 楽天得点！ オ 0-4 楽
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OUT
2番 YG安田 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 権田 琉成 に代わって 10番 古田島 成龍
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OUT
2番 宗 佑磨 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 麦谷 祐介 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
守備交代：レフト 渡邊 佳明 に代わって 5番 小森 航大郎
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 樹 に代わって 10番 西口 直人
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OUT
9番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 辰己 涼介 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 九里 亜蓮 に代わって 10番 権田 琉成
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OUT
7番 山中 稜真 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 野口 智哉 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 太田 椋 サードフライ 2アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 ショートツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 村林 一輝 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 渡邊 佳明 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
オ0-3楽
3番 宗山 塁 ライトホームラン 楽天得点！ オ 0-3 楽
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OUT
2番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 黒川 史陽 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 麦谷 祐介 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 山中 稜真 セカンドフライ 1アウト
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OUT
6番 野口 智哉 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 堀内 謙伍 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 辰己 涼介 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 YG安田 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 黒川 史陽 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 麦谷 祐介 ショートフライ 1アウト
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OUT
7番 辰己 涼介 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 渡邊 佳明 レフトフライ 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 ライトフライ 3アウト
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OUT
7番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 野口 智哉 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 YG安田 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト
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