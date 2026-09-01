2026.09.01 18:00 秋田こまちスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 2
楽天 0 0 0 0 3 0 1 1 X 5 7 0
  • 【オ 1-5 楽】
  • 試合終了

  • OUT

    2番 宗 佑磨 セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：麦谷 祐介 に代わって 9番 中川 圭太

  • OUT

    8番 若月 健矢 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真

  • OUT

    9番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    オ1-5楽

    8番 堀内 謙伍 ライト犠牲フライ 楽天得点！ オ 1-5 楽 2アウト

  • OUT

    7番 辰己 涼介 空振り三振 1アウト

  • OUT

    ピッチャー 片山 楽生が悪送球 ランナー：3塁

  • OUT

    セカンド 野口 智哉がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 古田島 成龍 に代わって 10番 片山 楽生

  • OUT

    7番 山中 稜真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 野口 智哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ1-4楽

    3番 来田 涼斗 ライトホームラン オリックス得点！ オ 1-4 楽

  • OUT

    守備交代：ファースト YG安田 に代わって 9番 黒川 史陽

  • OUT

    守備交代：サード 黒川 史陽 に代わって 6番 村林 一輝

  • OUT

    守備交代：セカンド 村林 一輝 に代わって 2番 小深田 大翔

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 西口 直人 に代わって 10番 九谷 瑠

  • OUT

    5番 小森 航大郎 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ0-4楽

    3番 宗山 塁 ライトホームラン 楽天得点！ オ 0-4 楽

  • OUT

    2番 YG安田 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 権田 琉成 に代わって 10番 古田島 成龍

  • OUT

    2番 宗 佑磨 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 麦谷 祐介 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    守備交代：レフト 渡邊 佳明 に代わって 5番 小森 航大郎

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊藤 樹 に代わって 10番 西口 直人

  • OUT

    9番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 辰己 涼介 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 九里 亜蓮 に代わって 10番 権田 琉成

  • OUT

    7番 山中 稜真 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 野口 智哉 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 太田 椋 サードフライ 2アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 宗 佑磨 ショートツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 渡邊 佳明 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    オ0-3楽

    3番 宗山 塁 ライトホームラン 楽天得点！ オ 0-3 楽

  • OUT

    2番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 黒川 史陽 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 麦谷 祐介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 山中 稜真 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    6番 野口 智哉 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 辰己 涼介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 YG安田 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 黒川 史陽 センターフライ 1アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 麦谷 祐介 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    7番 辰己 涼介 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 村林 一輝 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 渡邊 佳明 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 野口 智哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 YG安田 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト

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