マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年8月3日～8月16日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|ブラッククローバー
|田畠裕基
|集英社
|バトル・アクション
|2
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する
|猫子 , 武六甲理衣 , じゃいあん
|講談社
|ファンタジー・SF
|4
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|5
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.
|9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|6
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|会社辞めた俺、怪物級の天才俳優だと勘違いされてるんだが
|HaeGa(作画)・jungseongmanyeo(コンテ)・jangtan(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～
|BELF(原作)・bam2bam(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|外見至上主義
|T.Jun
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『ブラッククローバー』、第2位は『モブ悪役がアカデミーで生き残るには』、第3位は『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～
|尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉
|一迅社
|ファンタジー・SF
|4
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|5
|営業部の高杉さんは心臓に悪い
|eruko
|白泉社
|恋愛
|6
|冷徹専務の純情
|Soomin(漫画)・RoseBean(原作)
|LINEマンガ
|恋愛
|7
|むせるくらいの愛をあげる
|岩下慶子
|講談社
|恋愛
|8
|魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～
|ワイエム系
|新潮社
|恋愛
|9
|ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ
|ナガノ
|講談社
|ヒューマンドラマ
|10
|その男、沼につき。
|相川ヒロ
|小学館
|恋愛
1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編6位の「冷徹専務の純情」(Soomin(漫画)・RoseBean(原作)、LINEマンガ)。8月3日配信がスタートされた、韓国を舞台にした恋愛ストーリーです。
「私に残された方法は、行方をくらますこと…もしくは、彼の言うとおり死ぬしかない」――副社長のユンソクによる嫌がらせから逃れるため、故郷のモクサン郡にやってきた秘書のヨヌ。 そこで業界トップの建設会社・ソルヤン建設の若き専務であるソンホに出会う。 氷のように冷たかったソンホの心は、 暖かな春のようなヨヌによって少しずつ溶かされていくが、一方、ユンソクはヨヌを必死に捜しており……
クールな専務・ソンホに対して「男性がイケメンなので読み進めたいと思います!」「なんだこのかっこいい生き物。一瞬で怒鳴り散らしてるオッサン吹っ飛んだわ」と、「かっこいい」というコメント多数。また「顔面はクズの上司の方がどタイプ!!」「あの普通に嫌な人役もイケメンなの勘弁して？」と、傍若無人な上司・ユンソク派の方も!?
ユンソクに執拗に追われ、そしてソンホと再び出会うヨヌの行く先は? 現在28話まで配信、毎週月曜更新の今後が気になる作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。