マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年8月3日～8月16日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 ブラッククローバー 田畠裕基 集英社 バトル・アクション 2 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する 猫子 , 武六甲理衣 , じゃいあん 講談社 ファンタジー・SF 4 キングダム 原泰久 集英社 その他 5 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No. 9 Studio No.9 ファンタジー・SF 6 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 会社辞めた俺、怪物級の天才俳優だと勘違いされてるんだが HaeGa(作画)・jungseongmanyeo(コンテ)・jangtan(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～ BELF(原作)・bam2bam(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『ブラッククローバー』、第2位は『モブ悪役がアカデミーで生き残るには』、第3位は『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ 尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉 一迅社 ファンタジー・SF 4 キングダム 原泰久 集英社 その他 5 営業部の高杉さんは心臓に悪い eruko 白泉社 恋愛 6 冷徹専務の純情 Soomin(漫画)・RoseBean(原作) LINEマンガ 恋愛 7 むせるくらいの愛をあげる 岩下慶子 講談社 恋愛 8 魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～ ワイエム系 新潮社 恋愛 9 ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ ナガノ 講談社 ヒューマンドラマ 10 その男、沼につき。 相川ヒロ 小学館 恋愛

1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代女性編6位の「冷徹専務の純情」(Soomin(漫画)・RoseBean(原作)、LINEマンガ)。8月3日配信がスタートされた、韓国を舞台にした恋愛ストーリーです。

「私に残された方法は、行方をくらますこと…もしくは、彼の言うとおり死ぬしかない」――副社長のユンソクによる嫌がらせから逃れるため、故郷のモクサン郡にやってきた秘書のヨヌ。 そこで業界トップの建設会社・ソルヤン建設の若き専務であるソンホに出会う。 氷のように冷たかったソンホの心は、 暖かな春のようなヨヌによって少しずつ溶かされていくが、一方、ユンソクはヨヌを必死に捜しており……

クールな専務・ソンホに対して「男性がイケメンなので読み進めたいと思います!」「なんだこのかっこいい生き物。一瞬で怒鳴り散らしてるオッサン吹っ飛んだわ」と、「かっこいい」というコメント多数。また「顔面はクズの上司の方がどタイプ!!」「あの普通に嫌な人役もイケメンなの勘弁して？」と、傍若無人な上司・ユンソク派の方も!?

ユンソクに執拗に追われ、そしてソンホと再び出会うヨヌの行く先は? 現在28話まで配信、毎週月曜更新の今後が気になる作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。