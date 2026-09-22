スイミングクラブの育成クラスで実力をつけていく息子・想太と、勝ちへのこだわりがエスカレートしていく母・カナ。結果だけしか見なくなったカナに徐々に追いつめられていく想太は、水泳にも学校にもいけなくなって……。
すべては息子のため、母親失格といわれたくないから…そんな母の苦悩を描いたコミックエッセイ『勝たないと意味がないでしょ? 全部あなたのため・母の呪縛』(みほはは/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
第1話(2)
次回、続きます。『勝たないと意味がないでしょ? 全部あなたのため・母の呪縛』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。
我が子のためと思うほど…
▶『勝たないと意味がないでしょ? 全部あなたのため・母の呪縛』を一気読み
『勝たないと意味がないでしょ? 全部あなたのため・母の呪縛』(みほはは/KADOKAWA)
我が子のためと思うほど、息子の笑顔が消えていった
小さい頃から水が大好きだった息子・想太。スイミングクラブの育成クラスで実力をつけていく中、勝ちへのこだわりがエスカレートしていく母・カナ。結果だけしか見なくなったカナに徐々に追いつめられていく想太は、水泳にも学校にもいけなくなっていく…すべては息子のため、母親失格といわれたくないから…そんな母の苦悩を描いたコミックエッセイ。
Amazonなどで好評発売中です。