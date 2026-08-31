今週から9月に突入。暑い夏から秋へとバトンタッチするタイミングです。食卓に並ぶ食材も日毎に変化を見せ、また身近にあるコンビニにも続々と新商品が到着しています。

2026年9月の新商品5選まとめ(9月1日〜9月7日)

ファミリーマート2026年9月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。トマトパスタとバター風味ライスが楽しめるお弁当、旨辛チリソースで味わう鶏から揚げ弁当、メンチカツとコロッケにナポリタンパスタを添えたチルド惣菜、本格欧風カレーソースを閉じ込めた国産黒豚の中華まん、福岡の名店監修のカップ麺など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「てんこ盛！トマトパスタ&ハンバーグ・唐揚弁当」(753円)

価格 : 753円

発売地域：北海道、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

トマトパスタとバター風味ライスを合い盛りにしたボリュームたっぷりのお弁当。バター風味ライスの上には人気おかずのから揚げとハンバーグを盛り付けました。

「旨辛チリソースのふわとろ鶏チリごはん」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

旨辛チリソースで味わう、鶏のから揚げのお弁当。鶏のから揚げとご飯を、ふわとろなたまご入りのチリソースと絡めて食べる仕立てです。

「特製ソースで食べる メンチカツ&コロッケ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

特製ソースで食べるメンチカツとコロッケにナポリタンパスタを添えたチルド惣菜。ソースはデミソースやトマトケチャップなどをブレンドしたコクとフルーティーな甘さが特徴です。

「極旨 黒豚まんカレー」(250円)

価格 : 250円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

国産黒豚と玉ねぎを使い、中心に増量した本格欧風カレーソースを閉じ込めた黒豚まん。40％増量したスパイスや山椒など22種の香辛料が華やかに香り、黒豚の旨みとカレーの深い味わいのどちらも存分に楽しめる「3重タイプ(生地・具材・カレーソース)」です。

※スパイスの量を昨年と比べて40％増量

※辛い物が苦手な人は注意してください。

［数量限定］

「ふくちゃんラーメン監修 スープにこだわった豚骨ラーメン」(320円)

価格 : 320円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

福岡の名店「ふくちゃんラーメン」監修の、スープにこだわった豚骨ラーメン。どんぶりタイプでお店のスープを徹底的に再現し、店主も認めた本格感のある一杯です。

まとめ

9月1日発売の新商品は、人気おかずのから揚げとハンバーグを盛り付けたボリューミーな「てんこ盛！トマトパスタ&ハンバーグ・唐揚弁当」、鶏のから揚げとご飯をたまご入りのチリソースと絡めて食べる「旨辛チリソースのふわとろ鶏チリごはん」、コクとフルーティーな甘さが特徴の特製ソースで味わう惣菜「特製ソースで食べる メンチカツ&コロッケ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また少し涼しい日には特に嬉しい、本格欧風カレーソースを閉じ込めた中華まん「極旨 黒豚まんカレー」や、ストックしておくと便利な本格派のカップ麺「ふくちゃんラーメン監修 スープにこだわった豚骨ラーメン」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用