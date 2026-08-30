元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画「イチローさんに物申す? GG佐藤のエラートーク炸裂! 中田翔の打点へのこだわり…パ・リーグ週間振り返りトーク【月曜日もパテレ行き(月パ)】【見逃し配信】」に出演。現役時代、結果が出なかった際に実践していたという、独特な気持ちの切り替え方を明かした。

中田翔氏

中田翔氏が明かした現役時代の切り替え方

番組では、ロッテ・山口航輝の活躍を振り返るなかで、現役時代の中田氏がどのように気持ちをコントロールしていたのかという話題に。

ファンからのヤジについて、中田氏は「僕自身にスイッチを入れてくれる材料として、そのヤジを聞いてた」と回想。「じゃあ次の打席見とけよ」と気持ちを奮い立たせるタイプだったといい、チャンスの場面についても「僕は強いわけでもなかったんすけど、でもチャンスの場面は好きで、打席に立ってましたね」と振り返った。

一方、三振するなど結果が出なかったときの切り替え方を聞かれると、「もう『仕方ない』で一くくりです」と回答。そして、「ちょっと僕の気持ちが病んでる時は、もう全部監督のせいにしましたから」と意外な方法を明かした。

日本ハム時代には「あの場面で俺を使う栗山さんのせいだ」と考えていたそうで、「本気で思ってた」と中田氏。ただし、本当に栗山英樹氏を責めていたというわけではなく、「思うようにしてました、あえて」と説明。その理由について、「それがいい感じで自分の中で気分転換、気持ちを入れ替えるのもスムーズにいけてた」と説明。「最悪ですけど、人のせいにするっていう」と振り返った。

また、中田氏は「僕、4番ですもん。やっぱ試合出て当たり前ですもん」と、当時抱いていた意識にも言及。「いい時も悪い時もやっぱ試合出ないといけないじゃないですか。そういう変なプライドがあったかもしんないですね」と語った。

もっとも、「もちろん栗山さんに対しても、全然打てなくてもずっと使ってくれたっていうのがあるんで」と感謝。「今でもやっぱ僕は栗山さんにはこう……頭上がんないですし」と話していた。