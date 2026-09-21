日本ハム vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs オリックス
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-日本ハム2勝（9/20 オリックス9-6日本ハム (オリックス)、9/19 オリックス7-4日本ハム (オリックス)、8/16 日本ハム13-7オリックス (日本ハム)、8/15 日本ハム12-4オリックス (日本ハム)、8/14 日本ハム2-6オリックス (オリックス)）
  • オリックススタメン：1(左)西川　龍馬、2(中)来田　涼斗、3(一)太田　椋、4(右)杉本　裕太郎、5(三)宗　佑磨、6(遊)紅林　弘太郎、7(二)野口　智哉、8(指)内藤　鵬、9(捕)堀　柊那、10(投)山口　廉王
  • 日本ハムスタメン：1(中)西川　遥輝、2(指)柴田　獅子、3(一)清宮　幸太郎、4(三)野村　佑希、5(捕)郡司　裕也、6(右)万波　中正、7(左)水谷　瞬、8(遊)大塚　瑠晏、9(二)山縣　秀、10(投)加藤　貴之

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31